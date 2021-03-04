الولايات المتحدة تسجل 65,424 إصابة مؤكدة و 1,947 حالة وفاة بفيروس كورونا

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سجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 65,424 إصابة مؤكدة و 1,947 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد.

ووفقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، فقد وصل عدد الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 28,580,198 إصابةً، فيما بلغ عدد الوفيات 517,224 وفاة.