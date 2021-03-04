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خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية

الولايات المتحدة تسجل 65,424 إصابة مؤكدة و 1,947 حالة وفاة بفيروس كورونا

الولايات المتحدة تسجل 65,424 إصابة مؤكدة و 1,947 حالة وفاة بفيروس كورونا
http://almnatiq.net/?p=957435
المناطق - واس

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 65,424 إصابة مؤكدة و 1,947 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد.
ووفقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، فقد وصل عدد الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 28,580,198 إصابةً، فيما بلغ عدد الوفيات 517,224 وفاة.

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