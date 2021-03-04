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محافظ المجاردة يستقبل رئيس القطاع الجنوبي بشركة المياه الوطنية ومدير الادارة العامة لخدمات المياه بعسير

محافظ المجاردة يستقبل رئيس القطاع الجنوبي بشركة المياه الوطنية ومدير الادارة العامة لخدمات المياه بعسير
http://almnatiq.net/?p=957440
المناطق - المجاردة

بناءاً على توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير -حفظه الله -قام سعادة رئيس القطاع الجنوبي بشركة المياه الوطنية المهندس عبدالله العمري ومدير عام الإدارة العامة لخدمات المياه بمنطقة عسير المهندس بندر العتيق بزيارة لمحافظة المجاردة وكان في استقبالهم محافظ المجاردة الأستاذ سعيد بن علي بن دلبوح حيث تم أثناء الإجتماع مناقشة مايخص المحافظة ومراكزها من مشاريع حاليّة ومستقبلية ضمن مشاريع المياه ومشاريع الصرف الصحي كما قدم محافظ المجاردة مجموعة من المطالب التي تهم سكان محافظة المجاردة ومراكزها وقد رافق الوفد في هذه الزيارة نائب مدير عام الإدارة العامة لخدمات المياه بمنطقة عسير المهندس طارق الشهراني ومدير عام التشغيل والصيانة للصرف الصحي المهندس سيف بن ظافر ومدير فرع خدمات المياه بمحافظة المجاردة المهندس سعيد بن محمد الرياعي والأستاذ صديق بيه الشهري وقد ثمن محافظ المجاردة هذه الزيارة الكريمة وشكر للجميع مايقومون به من جهود في ظل توجيهات قيادتنا الرشيدة حفظها الله.

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