محافظ محايل يلتقي رئيس القطاع الجنوبي بشركة المياه الوطنية

المناطق - عسير

التقى محافظ محايل علي بن إبراهيم الفلقي اليوم بمكتبه المهندس عبدالله بن سعيد العمري رئيس القطاع الجنوبي بشركة المياه الوطنية والمهندس بندر بن حمود العتيق مدير خدمات المياه بمنطقة عسير بحضور اعضاء المجلس المحلي كلا من /عبدالله هيازع الأسمري وابراهيم سليمان ادريس وابراهيم علي جابر. وتم خلال الأجتماع بحث استكمال مشروع الحيلة الشرقي والغربي لأنشاء مشروع صرف صحي وكذلك القرى الواقعة شمال المحافظة المعش والنصب وآل فاهمة وترقش والريش وكذلك مركز قنا ومركز تهامة بللسمر وبللحمر ومركز بحر أبو سكينة كما تم بحث مشروع تحلية المياه المالحة وأيصالها إلى المحافظة ومتابعة المشروع كما تم بحث إمكانية عمل أشياب المياه المحلاه لمركز تهامة بللسمر وبللحمر والريش.