الأمير محمد بن ناصر يلتقي بمشايخ وأهالي محافظة صامطة ويبحث احتياجاتهم الخدمية

المناطق - فضة عطيف

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان اليوم ، بمشايخ وأعيان وأهالي محافظة صامطة ومراكزها .

وأكد سمو أمير جازان في مستهل اللقاء على اهتمام وحرص القيادة الرشيدة على تلبية كافة احتياجات المواطن والمقيم من خلال تقديم الدعم اللا محدود للمشاريع المنفذة بمناطق المملكة عامة ومنطقة جازان خاصة.

مشددا سموه على المهام والواجبات المناطة بالمواطن بوصفه رجل الأمن الأول والشريك الرئيس مع رجال الأمن لحماية الوطن وحفظ مقدراته ومكتسباته الحضارية، مبرزًا التضحيات والبطولات التي يسطرها رجال الأمن في مختلف القطاعات الأمنية والعسكرية, والتضحية بأرواحهم؛ للذود عن أرض الحرمين الشريفين وحفظ أمن الوطن والمواطن؛ولينعم هذا الوطن الغالي بالأمن والاستقرار.

وبحث الأمير محمد بن ناصر احتياجات المحافظة والمراكز والقرى التابعة لها من المشروعات الخدمية، إضافةً إلى الآراء والمقترحات المقدمة.

حضر اللقاء وكيل إمارة جازان الدكتور عبدالله بن محمد الصقر ، ومحافظ صامطة أحمد بن عبدالله زعلة.