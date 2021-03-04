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صحة بيشة‬ تبدأ حملة التطعيم في المنازل لمرضى الرعاية الصحية المنزلية وذويهم بلقاح كورونا‬

صحة بيشة‬ تبدأ حملة التطعيم في المنازل لمرضى الرعاية الصحية المنزلية وذويهم بلقاح كورونا‬
http://almnatiq.net/?p=957468
المناطق - عسير

تحت رعاية مدير الشؤون الصحية بمحافظة بيشة بدأت إدارة الرعاية المنزلية حملة تطعيم مرضى الطب المنزلي وذويهم بلقاح كورونا.

وأوضحت صحة بيشة أنه تم انطلاق فرقتين من مستشفى الصحة النفسية والرعاية المديدة ومستشفى الملك عبدالله، وذلك لتسخير كافة الإمكانيات لدعم فئه غالية على قلوبنا وهم كبار السن كما أكدت حرص ولاة أمرنا على تذليل الصعوبات وتقديم أفضل رعاية للمرضى في منازلهم.

وأفادت صحة بيشة أن هذه الحملة تأتي حرصاً من مدير صحة بيشة الذي لطالما سعى إلى تسخير كافة الإمكانيات لتقديم هذه الخدمة التي تأتي من منطلق حرص وزارة الصحة لتقديم الدعم الصحي والنفسي لمرضى الرعاية الصحية المنزلية في منازلهم.

الجدير بالذكر انه تم انطلاق هذه الحملة من مستشفى الصحة النفسية والرعاية المديدة، واختتم الشهراني كلمته بشكر جميع فرق العمل في الطب المنزلي على جهودهم المبذولة لتقديم تلك الخدمة، وذلك لتسهيل حصول المرضى وذويهم على ‫لقاح كورونا‬ للمسجلين في تطبيق “صحتي”.

كما تدعوا صحة بيشة الجميع للتسجيل في تطبيق صحتي عبر الرابط الآتي :

‏‪onelink.to/yjc3nj

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