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أكثر من 200 فارس في انطلاق منافسات بطولة القفز في ملهم

أكثر من 200 فارس في انطلاق منافسات بطولة القفز في ملهم
http://almnatiq.net/?p=957493
المناطق - واس

انطلقت أمس بطولة كأس المرتجز لقفز الحواجز وذلك في مركز المرتجز للفروسية بمحافظة ملهم شمال الرياض، بمشاركة أكثر من ٢٠٠ فارس و٢٤٠ جواداً ، إذ شهد اليوم الأول من البطولة مشاركة دولية لجانب نخبة فرسان المملكة.
وحقق الفارس خالد آل هادي لقب شوط المستوى الصغير وسط مشاركة ٨١ فارساً تنافسوا على لقبه متفوقاً بالزمن في حين حل في المركز الثاني الفارس فهد الجعيد ونال المركز الثالث الفارس عبدالله الغامدي وحصل على المركز الرابع الفارس عبدالرحمن المقعدي وجاء في المركز الخامس الفارس عبدالرحمن المطوع.
وأنهى ١١ مشاركاً من فرسان المستقبل جولتهم بدون أخطاء في شوط فرسان المستقبل وسط ٣٠ فارساً وفارسة، وفي شوط المبتدئين أنهى ١٣ مشاركاً جولاتهم أيضاً بدون أخطاء، حيث تكرم اللجنة المنظمة الفرسان الذين ينهون المسلك بدون أخطاء في شوطي فرسان المستقبل والمبتدئين.
وتستأنف المنافسات اليوم بأشواط “رمكة” للخيول الصغيرة من ثم شوطي فرسان المستقبل والمبتدئين يليه شوط المستوى المتوسط وشوط الست حواجز (six bar)، في حين تختم البطولة غداً السبت، بأشواط “رمكة” للخيول الصغيرة التي تنطلق صباحاً، ونهائي المستوى الصغير والمتوسط وأخيراً الجائزة الكبرى على جائزة كأس المرتجز.

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