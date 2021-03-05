احدث الأخبار

بعد تراجعها.. ارتفاع جديد في إصابات كورونا في أوروبا
أبرز المواد
 أكثر من 200 فارس في انطلاق منافسات بطولة القفز في ملهم
أبرز المواد
 الخدمات الطبية بوزارة الداخلية تطلق المرحلة الثانية لتقديم لقاحات فيروس كورونا
أبرز المواد
 ارتفاع أسعار النفط بعد اتفاق “أوبك” على إبقاء الإنتاج مستقرا
أبرز المواد
 الدكتور العثيمين : المملكة اتخذت خطوات جريئة وسنّت سياسات حازمة في التصدي لخطاب التطرف
أبرز المواد
 الأمين العام لمجلس التعاون يدين إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية صواريخ بالستية باتجاه المملكة
أبرز المواد
 15 مستفيدة بمركز تكامل يلتحقن بمبادرة الأم المعيلة
أبرز المواد
 السفير المعلمي يلتقي بمندوب جمهورية غينيا لدى الأمم المتحدة
أبرز المواد
 صحة بيشة‬ تبدأ حملة التطعيم في المنازل لمرضى الرعاية الصحية المنزلية وذويهم بلقاح كورونا‬
منطقة عسير
 الأمير محمد بن ناصر يلتقي بمشايخ وأهالي محافظة صامطة ويبحث احتياجاتهم الخدمية
منطقة جازان
 دوريات الفوج الأمني الثاني بعسير تُحبط تهريب (44) كيلو جرامًا من مادة الحشيش المخدر
منطقة عسير
 الاثنين القادم .. موعدا لإجراء الاختبار التحريري للمتقدمين لوظائف الصحية بجامعة الإمام عبدالرحمن
المنطقة الشرقية
بعد تراجعها.. ارتفاع جديد في إصابات كورونا في أوروبا

بعد تراجعها.. ارتفاع جديد في إصابات كورونا في أوروبا

أبرز المواد
أكثر من 200 فارس في انطلاق منافسات بطولة القفز في ملهم

أكثر من 200 فارس في انطلاق منافسات بطولة القفز في ملهم

أبرز المواد
الخدمات الطبية بوزارة الداخلية تطلق المرحلة الثانية لتقديم لقاحات فيروس كورونا

الخدمات الطبية بوزارة الداخلية تطلق المرحلة الثانية لتقديم لقاحات فيروس كورونا

أبرز المواد
ارتفاع أسعار النفط بعد اتفاق “أوبك” على إبقاء الإنتاج مستقرا

ارتفاع أسعار النفط بعد اتفاق “أوبك” على إبقاء الإنتاج مستقرا

أبرز المواد

بعد تراجعها.. ارتفاع جديد في إصابات كورونا في أوروبا

بعد تراجعها.. ارتفاع جديد في إصابات كورونا في أوروبا
http://almnatiq.net/?p=957501
المناطق - وكالات

أعلنت الإدارة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية أن عدد الإصابات بفيروس كورونا يرتفع من جديد في أوروبا، بعد ستة أسابيع من التراجع.

وقال المدير الإقليمي للمنظمة في أوروبا هانس كلوغه في مؤتمر صحفي “نلاحظ تجدداً (للطفرة الوبائية) في أوروبا الوسطى والشرقية، حيث كانت المعدلات مرتفعة أصلا”.

والأسبوع الماضي، ارتفع عدد الإصابات بكوفيد-19 في أوروبا بنسبة 9% لتبلغ أكثر من مليون بقليل، بحسب الفرع الأوروبي لمنظمة الصحة الذي يشمل أكثر من خمسين دولة تقع في أوروبا وحتى وسط آسيا.

وأكد كلوغه أن “هذا الأمر يضع حداً لتراجع واعد لعدد الإصابات الجديدة استمرّ ستة أسابيع، مع تسجيل أكثر من نصف (دول) منطقتنا عدداً متزايداً من الإصابات الجديدة”.

واعتبر أن الأوروبيين يجب أن “يعودوا إلى (المبادئ) الأساسية” لمكافحة الفيروس والنسخ المتحوّرة منه، من خلال استخدام الأدوات السارية وتسريع وتيرة التلقيح.

وتابع “نحن بحاجة إلى توسيع نطاق اللقاحات المستخدمة”.

ومن أصل 53 دولة في المنطقة التابعة للفرع الأوروبي من منظمة الصحة، بدأت 45 من بينها حملة التطعيم.

وبحسب البيانات الرسمية التي جمعتها وكالة فرانس برس، تلقى في الاتحاد الأوروبي 2,6% من السكان جرعتين من أحد اللقاحات المضادة لكوفيد-19 و5,4% جرعة واحدة على الأقل.

روابط ذات صلة

أكثر من 200 فارس في انطلاق منافسات بطولة القفز في ملهم

أكثر من 200 فارس في انطلاق منافسات بطولة القفز في ملهم
الخدمات الطبية بوزارة الداخلية تطلق المرحلة الثانية لتقديم لقاحات فيروس كورونا

الخدمات الطبية بوزارة الداخلية تطلق المرحلة الثانية لتقديم لقاحات فيروس كورونا
ارتفاع أسعار النفط بعد اتفاق “أوبك” على إبقاء الإنتاج مستقرا

ارتفاع أسعار النفط بعد اتفاق “أوبك” على إبقاء الإنتاج مستقرا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*