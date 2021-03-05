ليفربول يتعرض لهزيمة تاريخية في الدوري الإنجليزي الممتاز

المناطق - وكالات

ألحق فريق تشيلسي هزيمة تاريخية بمضيفه ليفربول في عقر داره (1-0)، في المباراة التي جرت بينهما يوم الخميس، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ29 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ويدين تشيلسي “البلوز” بالفضل في انتصاره لنجمه الصاعد، ماسون مونت، الذي أحرز هدف الفوز الوحيد له ببراعة، بعد أن تلقى كرة طويلة روضها بمهارة قبل أن يتوغل إلى دخل منطقة جزاء “الريدز” ويتلاعب بالمدافع البرازيلي فابينيو، ويسددها متقنة في أقصى الزاوية على يسار الحارس البرازيلي أليسون باكر، في الدقيقة 42 من زمن الشوط الأول للقاء على ملعب “أنفيلد”.

وتعرض ليفربول، حامل لقب بطل “البريمير ليغ”، للهزيمة الخامسة على التوالي في معقله “أنفيلد”، وذلك لأول مرة في تاريخ الدوري الإنجليزي.

وتجمد رصيد ليفربول، الذي مني بالخسارة الرابعة في آخر خمس مباريات، عند 43 نقطة، ويحتل المركز السادس في ترتيب الدوري.

في المقابل، حقق تشيلسي أ أول انتصار له على “الريدز” في معقله “أنفيلد” بعد سبع سنوات أي منذ عام 2014، وهو الأول له بعد أربعة انتصارات وتعادلين على الترتيب في آخر 6 مباريات، ليرفع رصيده إلى 47 نقطة، ويتقدم إلى المركز الرابع سلم ترتيب “البريمير ليغ”.

بينما يتربع مانشستر سيتي على عرش صدارة الدوري، برصيد 65 نقطة، متقدما بفارق 14 نقطة عن وصيفه جاره وغريمه اللدود مانشستر يونايتد، ويليهما ليستر سيتي ووست هام يونايتد في المركزين الثالث والرابع على الترتيب، برصيد 50 و45 نقطة.