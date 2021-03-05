وزير الدفاع التركي: سوء الأحوال الجوية وراء سقوط “مروحية أرباش”

المناطق - وكالات

وصل وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، إلى ولاية ألازيغ برفقة رئيس هيئة الأركان يشار غولر، وقائد القوات البرية أوميت دوندار، لمعاينة موقع تحطم مروحية عسكرية جنوب شرق تركيا.

وتلقى أكار في قيادة الفيلق الثامن للجيش التركي، إحاطة حول الحادث. وقال في تصريح صحافي، إنه “بحسب المعلومات الأولية وشهود العيان فإن المروحية العسكرية تحطمت بسبب سوء الأحوال الجوية”.

وأفاد أكار أن السبب الدقيق للحادث سيحدد نتيجة فحص مفصل، مؤكداً أن حالة الجنديان المصابان جيدة، وأن علاجهم مستمر في المستشفى.

وفي السياق ذاته، قدم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تعازيه لأسرة الفريق عثمان أرباش الذي توفي جراء حادث تحطم مروحية عسكرية جنوب شرق تركيا.

جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه أردوغان مع يغيت ألب أرباش نجل الفريق، بحسب بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة. وأعرب أردوغان خلال الاتصال عن حزنه الكبير جراء فقدان الفريق أرباش، متمنياً له الرحمة من الله.

كما أعرب وزراء ومسؤولين بارزين وسياسيين، عن حزنهم العميق جراء مقتل 10 جنود أتراك في الحادث المذكور. وقدموا تعازيهم لأسر الجنود، متمنين الشفاء العاجل للجرحى.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية التركية “الأناضول”، نقلاً عن مصادر دبلوماسية، إن الأمين العام لحلف الشمال الأطلسي (الناتو)، ينس ستولتنبرغ، هاتف وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو. وقدم خلال الاتصال تعازيه في مقتل الجنود، معرباً عن تضامن حلف الناتو مع تركيا.

بدوره، بعث الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف رسالة تعزية إلى نظيره التركي رجب طيب أردوغان والشعب التركي. كما قدم وزير الخارجية الأذربيجاني، جيهون بيراموف، في تغريدة على “تويتر”، تعازيه إلى الشعب التركي.

من جهتها، أعربت السفارة الباكستانية في تركيا، عن تعازيها لأسر العساكر وللشعب التركي، متمنية الشفاء العاجل للجرحى.

وأرسل وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، ووزير الخارجية الفنزويلي خورخي أريازا، وزير الخارجية وشؤون أوروبا في ألبانيا أولتا تشاكا، ووزير خارجية شمال قبرص تحسين أرطغرول أوغلو برقيات تعزية لنظيرهم التركي مولود جاويش أوغلو، في مقتل الجنود.

وأعرب كل من بغداد أمرييف، الأمين العام لدول مجلس الدول الناطقة بالتركية (المجلس التركي)، والرئيس الجورجي سالومي زورابيشفيلي، وزير العدل الصومالي عبد القادر محمد نور، القيادي في الجبهة التركمانية، وزير شؤون المكونات في حكومة إقليم كردستان شمالي العراق، آيدن معروف، عن أسفهم لتلقيهم نبأ مصرع العسكريين الأتراك جراء الحادث، مقدمين تعازيهم إلى أسر الضحايا وكل الشعب التركي.

وذكرت “الأناضول”، أن وزير الخارجية الليبي محمد الطاهر سيالة أجرى اتصالاً هاتفياً مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو، لتقديم تعازي بلاده في ضحايا الحادث.

من جانبه، أعرب رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي، السفير نيكولاس ماير لاندروت، عن مشاطرته العميقة لألم تركيا، مقدما تعازيه الحارة إلى الشعب التركي وذوي الضحايا.

كما قدم التعازي كل من وزير الخارجية الجورجي ديفيد زلكالياني، والسفير الإيراني محمد فرازمند، والسفير الأوكراني أندريه سيبيها، والسفير البريطاني لدى أنقرة دومينيك شيلكوت، والسفارة الإيطالية لدى أنقرة.

ومساء الخميس، أعلنت وزارة الدفاع التركية في بيان، مقتل 9 عناصر وإصابة أربعة آخرين، من القوات البرية التركية، جراء تحطم مروحية أقلعت من ولاية بينغول، متوجهة إلى قضاء تطوان بولاية بيتليس، جنوب شرقي البلاد، قبل أن يرتفع عدد الضحايا إلى 11، حسب أخر تحديث للوزارة.