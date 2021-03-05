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لجنة تأمر كبير قضاة جنوب إفريقيا بالاعتذار عن تعليق مؤيد لإسرائيل

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لجنة تأمر كبير قضاة جنوب إفريقيا بالاعتذار عن تعليق مؤيد لإسرائيل

لجنة تأمر كبير قضاة جنوب إفريقيا بالاعتذار عن تعليق مؤيد لإسرائيل
http://almnatiq.net/?p=957531
المناطق - وكالات

أمرت لجنة قضائية أمس الخميس كبير قضاة جنوب إفريقيا بالاعتذار والتراجع عن تعليقات أدلى بها السنة الماضية اعتبرت مؤيدة لإسرائيل في بلد يعتبر في العموم متعاطفاً مع القضية الفلسطينية.

وكان القاضي موغوينغ موغوينغ، وهو مسيحي متدين، أثار ضجة في يونيو السنة الماضية بإعلان محبته وصلواته لإسرائيل. وقال إن جنوب إفريقيا “تحرم نفسها من فرصة رائعة لكي تكون مغيرة لقواعد اللعبة في الوضع الإسرائيلي-الفلسطيني”.

وأضافت اللجنة في قرارها “من المهم التراجع عن هذه الأقوال بدون تحفظ وسحبها من أجل إعادة الصورة العامة للسلطة القضائية إلى مكانها الصحيح”، إذ صاغت اللجنة مسودة الاعتذار الذي يريدون منه تسليمه في غضون 10 أيام.

وكان القاضي المثير للجدل تعرض في ديسمبر لانتقادات شديدة حين أدى صلاة علنية ضد لقاحات كوفيد-19 “الشيطانية” طالباً أن “يتم تدميرها بالنيران”.

وقدمت مجموعة حقوق مؤيدة للفلسطينيين شكوى رسمية بسبب خطابه المؤيد لإسرائيل الذي أدلى به خلال ندوة عبر الإنترنت شارك في تنظيمها صحيفة “جيروزاليم بوست” وكبير حاخامات جنوب إفريقيا وارين غولدشتاين.

يشار إلى أن جنوب إفريقيا تدعم علناً القضية الفلسطينية، وفي العام 2019 قامت بخفض تمثيلها الدبلوماسي في تل أبيب.

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