احدث الأخبار

الخارجية الأميركية: سنواصل معاقبة قيادات الحوثي على سلوكها المشين بما في ذلك الهجمات المستمرة ضد المملكة
أبرز المواد
 لجنة تأمر كبير قضاة جنوب إفريقيا بالاعتذار عن تعليق مؤيد لإسرائيل
أبرز المواد
 وزير الدفاع التركي: سوء الأحوال الجوية وراء سقوط “مروحية أرباش”
أبرز المواد
 زيادة أقل من المتوقع في إنتاج “أوبك+” الشهر المقبل
أبرز المواد
 انخفاض في درجات الحرارة مصحوب برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق من المملكة
أبرز المواد
 التحالف : اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار “مفخخة” أطلقتها الميليشيا الحوثية تجاه خميس مشيط
أبرز المواد
 واشنطن تدرج وزارتي الدفاع والداخلية في ميانمار على القائمة السوداء
أبرز المواد
 رئيس وزراء فرنسا: اكتشاف السلالة البريطانية من كورونا لدى 60% من المصابين
أبرز المواد
 ليفربول يتعرض لهزيمة تاريخية في الدوري الإنجليزي الممتاز
أبرز المواد
 المعارضة التركية: قصر أردوغان يكلفنا مليون دولار يوميا
أبرز المواد
 مصرع عشرة عسكريين إثر تحطم هليكوبتر عسكرية في تركيا
أبرز المواد
 بعد تراجعها.. ارتفاع جديد في إصابات كورونا في أوروبا
أبرز المواد
الخارجية الأميركية: سنواصل معاقبة قيادات الحوثي على سلوكها المشين بما في ذلك الهجمات المستمرة ضد المملكة

الخارجية الأميركية: سنواصل معاقبة قيادات الحوثي على سلوكها المشين بما في ذلك الهجمات المستمرة ضد المملكة

أبرز المواد
لجنة تأمر كبير قضاة جنوب إفريقيا بالاعتذار عن تعليق مؤيد لإسرائيل

لجنة تأمر كبير قضاة جنوب إفريقيا بالاعتذار عن تعليق مؤيد لإسرائيل

أبرز المواد
وزير الدفاع التركي: سوء الأحوال الجوية وراء سقوط “مروحية أرباش”

وزير الدفاع التركي: سوء الأحوال الجوية وراء سقوط “مروحية أرباش”

أبرز المواد
زيادة أقل من المتوقع في إنتاج “أوبك+” الشهر المقبل

زيادة أقل من المتوقع في إنتاج “أوبك+” الشهر المقبل

أبرز المواد

الخارجية الأميركية: سنواصل معاقبة قيادات الحوثي على سلوكها المشين بما في ذلك الهجمات المستمرة ضد المملكة

الخارجية الأميركية: سنواصل معاقبة قيادات الحوثي على سلوكها المشين بما في ذلك الهجمات المستمرة ضد المملكة
http://almnatiq.net/?p=957534
المناطق - وكالات

على وقع استمرار ميليشيات الحوثي في هجماتها محاولة استهداف أراض في المملكة ، شددت واشنطن مجددا أن العقوبات مستمرة على قادتها.

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، أن بلاده “ستواصل معاقبة قيادات الحوثي على سلوكها المشين بما في ذلك الهجمات المستمرة ضد المملكة”.

مواصلة الضغوط

إلى ذلك، أوضح خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض مساء أمس الخميس، أن بلاده ستواصل ممارسة الضغوط على الحوثيين، مع العمل في الوقت عينه من أجل التوصل لحل في اليمن، عبر تحقيق وقف دائم وشامل لإطلاق النار وتسوية سياسية.

كما أضاف “لهذا السبب أوفد الرئيس جو بايدن، المبعوث الخاص إلى اليمن تيم ليندركينغ، ليقوم بجولة في المنطقة، دعما لمساعي المبعوث الأممي مارتن غريفيثس.

يشار إلى أن الولايات المتحدة كانت فرضت الثلاثاء الماضي عقوبات على قياديين اثنين في ميليشيات الحوثي لدورهما في استهداف المدنيين ودول الجوار والملاحة. وأوضحت في حينه أن العقوبات جاءت بسبب الهجمات الأخيرة التي شنتها الميليشيات باتجاه المملكة.

روابط ذات صلة

لجنة تأمر كبير قضاة جنوب إفريقيا بالاعتذار عن تعليق مؤيد لإسرائيل

لجنة تأمر كبير قضاة جنوب إفريقيا بالاعتذار عن تعليق مؤيد لإسرائيل
وزير الدفاع التركي: سوء الأحوال الجوية وراء سقوط “مروحية أرباش”

وزير الدفاع التركي: سوء الأحوال الجوية وراء سقوط “مروحية أرباش”
زيادة أقل من المتوقع في إنتاج “أوبك+” الشهر المقبل

زيادة أقل من المتوقع في إنتاج “أوبك+” الشهر المقبل

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*