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نائبة بايدن: سلوك إيران في المنطقة خطير

نائبة بايدن: سلوك إيران في المنطقة خطير
http://almnatiq.net/?p=957537
المناطق - وكالات

في أول مكالمة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو منذ توليها المنصب في يناير الماضي، تطرقت كمالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى ملف إيران.

ووصفت، بحسب ما أفاد بيان صادر عن البيت الأبيض اليوم الجمعة، سلوك إيران “الإقليمي” بالخطير، في إشارة إلى محاولتها عبر ميليشيات موالية لها زعزعة أمن عدد من الدول في المنطقة، سواء في العراق أو اليمن أو سوريا، بالإضافة إلى تطورات ملف النووي الإيراني الأخيرة.

كما ذكرت ب “التزام الولايات المتحدة الراسخ بأمن إسرائيل”.

نتنياهو وبايدن.. ونووي إيران

أتى ذلك، بعد أن ألمح نتنياهو في تصريحات سابقة إلى وجود خلاف بينه وبين “صديقه” جو بايدن، بحسب وصفه، حول طريقة التعاطي مع الملف الإيراني، لا سيما مسألة الاتفاق النووي.

ففي حين تفضل إسرائيل الاستمرار بنهج العقوبات الأقصى وإن استمرت إيران في التراجع عن التزاماتها المنصوص عنها في الاتفاق المبرم عام 2015، تحاول إدارة بايدن إحياء هذا الاتفاق الذي بدأ بالتهاوي.

عمال عند موقع مفاعل بوشهر النووي في إيران (أرشيفية-فرانس برس)

يذكر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي كان عارض الاتفاق النووي المبرم مع الدول الغربية قبل أكثر من 5 سنوات، وأشاد بقرار الرئيس السابق دونالد ترمب الانسحاب منه في 2018.

وقبل يومين أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أن مواقف بلاده ثابتة في التعامل مع إيران، مشددا على ألا رفع للعقوبات قبل عودة طهران إلى كافة التزاماتها السابقة المنصوص عليها في الاتفاق النووي.

كما شدد على أن إيران تتحرك في الاتجاه الخطأ. وقال “ما زال هناك طريق طويل لتقطعه” إيران حتى تعود إلى الوفاء بالتزاماتها.

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