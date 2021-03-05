احدث الأخبار

“واتساب” يكشف عن ميزة جديدة طال انتظارها
أبرز المواد
 نائبة بايدن: سلوك إيران في المنطقة خطير
أبرز المواد
 الخارجية الأميركية: سنواصل معاقبة قيادات الحوثي على سلوكها المشين بما في ذلك الهجمات المستمرة ضد المملكة
أبرز المواد
 لجنة تأمر كبير قضاة جنوب إفريقيا بالاعتذار عن تعليق مؤيد لإسرائيل
أبرز المواد
 وزير الدفاع التركي: سوء الأحوال الجوية وراء سقوط “مروحية أرباش”
أبرز المواد
 زيادة أقل من المتوقع في إنتاج “أوبك+” الشهر المقبل
أبرز المواد
 انخفاض في درجات الحرارة مصحوب برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق من المملكة
أبرز المواد
 التحالف : اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار “مفخخة” أطلقتها الميليشيا الحوثية تجاه خميس مشيط
أبرز المواد
 واشنطن تدرج وزارتي الدفاع والداخلية في ميانمار على القائمة السوداء
أبرز المواد
 رئيس وزراء فرنسا: اكتشاف السلالة البريطانية من كورونا لدى 60% من المصابين
أبرز المواد
 ليفربول يتعرض لهزيمة تاريخية في الدوري الإنجليزي الممتاز
أبرز المواد
 المعارضة التركية: قصر أردوغان يكلفنا مليون دولار يوميا
أبرز المواد
“واتساب” يكشف عن ميزة جديدة طال انتظارها

“واتساب” يكشف عن ميزة جديدة طال انتظارها

أبرز المواد
نائبة بايدن: سلوك إيران في المنطقة خطير

نائبة بايدن: سلوك إيران في المنطقة خطير

أبرز المواد
الخارجية الأميركية: سنواصل معاقبة قيادات الحوثي على سلوكها المشين بما في ذلك الهجمات المستمرة ضد المملكة

الخارجية الأميركية: سنواصل معاقبة قيادات الحوثي على سلوكها المشين بما في ذلك الهجمات المستمرة ضد المملكة

أبرز المواد
لجنة تأمر كبير قضاة جنوب إفريقيا بالاعتذار عن تعليق مؤيد لإسرائيل

لجنة تأمر كبير قضاة جنوب إفريقيا بالاعتذار عن تعليق مؤيد لإسرائيل

أبرز المواد

“واتساب” يكشف عن ميزة جديدة طال انتظارها

“واتساب” يكشف عن ميزة جديدة طال انتظارها
http://almnatiq.net/?p=957540
المناطق - وكالات

استجاب “واتساب” لدعوات المستخدمين المضطرين لإجراء مكالمات جماعية صوتية ومرئية عبر نسخة التطبيق الخاصة بالكمبيوتر، بتوفير هذه الميزة.

وقالت خدمة المراسلة المملوكة لشركة “فيسبوك”، في بيان، إن المستخدمين سيكونون قادرين على إجراء المكالمات الصوتية والمرئية الجماعية عبر نسخة الكمبيوتر لـ”واتساب”، علما أن هذه المكالمات ستكون مشفرة.

وحسبما نقلت “رويترز”، فإن البيان أشار إلى عمل المكالمات المرئية بسلاسة لكل من الاتجاه الرأسي والأفقي، ويتم تعيين تطبيق سطح المكتب ليكون دائما في المقدمة حتى لا تفقد أبدا محادثات الفيديو في علامة تبويب المتصفح أو النوافذ المفتوحة.

وتضع خطوة “واتساب” التطبيق في منافسة مع “زووم” و”غوغل ميت”، في ميدان المكالمات المرئية عبر سطح المكتب، في حين أشارت الشركة إلى معالجتها لأكثر من 1.4 مليار مكالمة في ليلة رأس السنة 2021.

روابط ذات صلة

نائبة بايدن: سلوك إيران في المنطقة خطير

نائبة بايدن: سلوك إيران في المنطقة خطير
الخارجية الأميركية: سنواصل معاقبة قيادات الحوثي على سلوكها المشين بما في ذلك الهجمات المستمرة ضد المملكة

الخارجية الأميركية: سنواصل معاقبة قيادات الحوثي على سلوكها المشين بما في ذلك الهجمات المستمرة ضد المملكة
لجنة تأمر كبير قضاة جنوب إفريقيا بالاعتذار عن تعليق مؤيد لإسرائيل

لجنة تأمر كبير قضاة جنوب إفريقيا بالاعتذار عن تعليق مؤيد لإسرائيل

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*