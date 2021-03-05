(امرأة وأطفالا) يلغون ضربة أمريكية ثانية (كانت تستهدف ميليشيات إيران في سوريا) في آخر لحظة

المناطق - وكالات

لم تكن على ما يبدو الضربة الأمريكية التي نفذت في 26 فبراير الماضي لتكون يتيمة، لولا ظروف طارئة، فقد قررت واشنطن تنفيذ ضربتين ضد مواقع للميليشيات المدعومة من إيران في المنطقة الممتدة على الحدود السورية العراقية، لا سيما في ظل تصاعد التوتر بين الطرفين، وبعد الهجوم الصاروخي الذي طال مطار أربيل في كردستان العراق.

لكن الرئيس الأمريكي عاد وألغى تلك الغارة الجوية التي كانت ستستهدف موقعا ثانيا في سوريا في اللحظة الأخيرة، بعد أن أبلغته المخابرات بوجود امرأة وأطفال في الموقع، حسبما أفادت صحيفة التيليغراف البريطانية.

امرأة وأطفال

وفي التفاصيل، أشارت إلى أنه بعد 10 أيام من المداولات، أمر بايدن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) بالشروع في شن ضربات على هدفين للميليشيات الإيرانية في سوريا في ذلك اليوم من الشهر الماضي.

إلا أنه تلقى لاحقا تحذيراً عاجلاً من أحد مساعديه قبل 30 دقيقة فقط من الغارة بأن مدنيين في المنطقة. فقد نقلت مصادر ميدانية وجود امرأة مع أطفال في فناء في أحد المواقع.

ولعل الرسالة من هاتين الضربتين كانت إرسال إشارة للقيادة في إيران بأن الإدارة الجديدة سترد على الاستفزازات في الشرق الأوسط لكنها لا تسعى إلى البدء في تصعيد التوترات.

يذكر أن وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، كان أكد الشهر الماضي، تعليقا على الغارة في سوريا، أن الهدف الذي طالته تابع للميليشيات نفسها المسؤولة عن هجوم أربيل. وأضاف “لقد نصحت الرئيس بالعملية.. قلنا مراراً إننا سنرد وفق جدول زمني”.

ومطلع الشهر الجاري، أعلن البنتاغون مقتل أحد أفراد الميليشيات وإصابة 2 في الغارة الأمريكية بسوريا الأسبوع الماضي.

وقال المتحدث باسم الوزارة في حينه جون كيربي للصحافيين “سنواصل عملية التقييم، كما تعلمون، وإذا طرأ تغيير فسوف نخطركم بالتأكيد”.