نبّه المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً اليوم، من عوالق ترابية، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظات شرورة، وبدر الجنوب، وحبونا، وثار، ويدمة، وخباش .
وبين المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله – حتى الساعة السادسة مساءً.
المركز الوطني للأرصاد : عوالق ترابية على منطقة نجران
نبّه المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً اليوم، من عوالق ترابية، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظات شرورة، وبدر الجنوب، وحبونا، وثار، ويدمة، وخباش .
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