المركز الوطني للأرصاد : عوالق ترابية على منطقة نجران

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نبّه المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً اليوم، من عوالق ترابية، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظات شرورة، وبدر الجنوب، وحبونا، وثار، ويدمة، وخباش .

وبين المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله – حتى الساعة السادسة مساءً.