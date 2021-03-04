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المركز الوطني للأرصاد : عوالق ترابية على منطقة نجران

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المركز الوطني للأرصاد : عوالق ترابية على منطقة نجران

المركز الوطني للأرصاد : عوالق ترابية على منطقة نجران
http://almnatiq.net/?p=957561
المناطق - واس

نبّه المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً اليوم، من عوالق ترابية، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظات شرورة، وبدر الجنوب، وحبونا، وثار، ويدمة، وخباش .
وبين المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله – حتى الساعة السادسة مساءً.

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