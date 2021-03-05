لقاء بجامعة جازان لتعزيز الرقابة الذاتية في حماية المال العام

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نظمت جامعة جازان بالتعاون مع الديوان العام للمحاسبة ممثلاً بالمركز السعودي للمراجعة المالية والرقابة على الأداء، لقاءً بعنوان “المال العام أمانة”.

وهدف اللقاء الذي نظم عبر الاتصال المرئي إلى تعزيز مفهوم الرقابة الذاتية لحماية المال العام ،ودور الأجهزة الرقابية في المحافظة عليه من منظور شرعي، وتعزيز الوعي بأهمية الحفاظ على الممتلكات العامة ، إلى جانب التعريف بالمهام التي يقدمها الديوان العام للمحاسبة .