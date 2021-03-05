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مستشفى القيصومة العام ينفذ حملة التعريف بالعيادات الافتراضية في بلدية القيصومة
http://almnatiq.net/?p=957587
المناطق_حفر الباطن

نفذ مستشفى القيصومة العام حملة توعوية للتعريف بالعيادات الافتراضية في بلدية القيصومة ،وقد اشتملت الحملة على التعريف بالتسجيل لأخذ اللقاح والتعريف بالعيادات عن بعد والتي تقوم بإيصال المريض بالطبيب، لتسهيل الوصول للخدمات الصحية، وتمكين المستفيد من الحصول على خدمة متكاملة “عن بُعد” والتي تهدف لتقليل معدل زيارات المرضى للمستشفيات للحالات غير الطارئة، والحد من انتشار العدوى، وزيادة معدل رضى المريض من خلال تقليل الجهد والوقت اللازمين للحصول على الاستشارة الطبية ،بالإضافة إلى حملة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية ولصق المنشورات على مداخل ومخارج المحلات التجارية والأسواق.
وتأتي هذه الحملات التوعوية والتثقيفية والوقائية امتدادًا للجهود التي تقوم بها صحة حفر الباطن منذ بدء جائحة كورونا لتوعية جميع أفراد المجتمع.

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