أمانة الشرقية تنفذ 1196 جولة رقابية وتغلق 16 منشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية في الأسواق والمراكز التجارية أمس الخميس

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نفذت أمانة المنطقة الشرقية أمس الخميس 4/مارس/2021م، (1196) جولة رقابية، و(7) جولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع، نتج عنها إغلاق (16) منشأة تجارية مخالفة، ورصد (27) مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية والتكدس، وتطبيق توكلنا.

فيما استقبلت الأمانة عبر مركز البلاغات 940 (32) بلاغ، حول المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية لمنع انتشار فيروس كورونا.

هذا وتواصل الأمانة جولاتها الرقابية المكثّفة، للتأكد من تطبيق كافة المنشآت التجارية للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وتطبيق ” توكلنا “؛ في والأسواق، والمراكز، ومتابعتها، وذلك لحماية المجتمع من انتشار فيروس كورونا.

ودعَت الأمانة المجتمع للتعاون مع الجهود المبذولة، والإبلاغ عن أي مخالفات للإجراءات الاحترازية، وذلك عبر التواصل من خلال مركز البلاغات (940)؛ للحد من انتشار الجائحة.