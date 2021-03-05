احدث الأخبار

أمانة الشرقية تنفذ 1196 جولة رقابية وتغلق 16 منشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية في الأسواق والمراكز التجارية أمس الخميس
أبرز المواد
 خطبتا الجمعة من المسجد الحرام والمسجد النبوي
أبرز المواد
 هل تناول البيض يرفع نسبة الكولسترول بالدم؟.. طبيب يوضح
أبرز المواد
 فرع التجارة بجازان ينفذ 994 جولة رقابية على المنشآت التجارية
أبرز المواد
 مستشفى القيصومة العام ينفذ حملة التعريف بالعيادات الافتراضية في بلدية القيصومة
أبرز المواد
 لقاء بجامعة جازان لتعزيز الرقابة الذاتية في حماية المال العام
أبرز المواد
 الإمارات تسجّل 3072 إصابة جديدة بكورونا المستجد و10 وفيات
أبرز المواد
 دراسة: فصيلة دم معينة تعرض أصحابها لخطر كورونا
أبرز المواد
 تغريدة “غامضة” تثير التكهنات حول مستقبل صلاح مع ليفربول
أبرز المواد
 “البيئة” تنفذ حملة لمكافحة نواقل الأمراض الحيوانية بوادي الدواسر
منطقة الرياض
 تنامي الثقة بلقاحات كورونا مع تبدد المخاوف من آثاره الجانبية
أبرز المواد
 التحالف: اعتراض وتدمير طائرة دون طيار “مفخخة” أطلقتها الميليشيا الحوثية تجاه المملكة
أبرز المواد
أمانة الشرقية تنفذ 1196 جولة رقابية وتغلق 16 منشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية في الأسواق والمراكز التجارية أمس الخميس

أمانة الشرقية تنفذ 1196 جولة رقابية وتغلق 16 منشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية في الأسواق والمراكز التجارية أمس الخميس

أبرز المواد
خطبتا الجمعة من المسجد الحرام والمسجد النبوي

خطبتا الجمعة من المسجد الحرام والمسجد النبوي

أبرز المواد
هل تناول البيض يرفع نسبة الكولسترول بالدم؟.. طبيب يوضح

هل تناول البيض يرفع نسبة الكولسترول بالدم؟.. طبيب يوضح

أبرز المواد
فرع التجارة بجازان ينفذ 994 جولة رقابية على المنشآت التجارية

فرع التجارة بجازان ينفذ 994 جولة رقابية على المنشآت التجارية

أبرز المواد

أمانة الشرقية تنفذ 1196 جولة رقابية وتغلق 16 منشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية في الأسواق والمراكز التجارية أمس الخميس

أمانة الشرقية تنفذ 1196 جولة رقابية وتغلق 16 منشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية في الأسواق والمراكز التجارية أمس الخميس
http://almnatiq.net/?p=957604
المناطق_الدمام

نفذت أمانة المنطقة الشرقية أمس الخميس 4/مارس/2021م، (1196) جولة رقابية، و(7) جولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع، نتج عنها إغلاق (16) منشأة تجارية مخالفة، ورصد (27) مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية والتكدس، وتطبيق توكلنا.

فيما استقبلت الأمانة عبر مركز البلاغات 940 (32) بلاغ، حول المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية لمنع انتشار فيروس كورونا.

هذا وتواصل الأمانة جولاتها الرقابية المكثّفة، للتأكد من تطبيق كافة المنشآت التجارية للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وتطبيق ” توكلنا “؛ في والأسواق، والمراكز، ومتابعتها، وذلك لحماية المجتمع من انتشار فيروس كورونا.

ودعَت الأمانة المجتمع للتعاون مع الجهود المبذولة، والإبلاغ عن أي مخالفات للإجراءات الاحترازية، وذلك عبر التواصل من خلال مركز البلاغات (940)؛ للحد من انتشار الجائحة.

روابط ذات صلة

خطبتا الجمعة من المسجد الحرام والمسجد النبوي

خطبتا الجمعة من المسجد الحرام والمسجد النبوي
هل تناول البيض يرفع نسبة الكولسترول بالدم؟.. طبيب يوضح

هل تناول البيض يرفع نسبة الكولسترول بالدم؟.. طبيب يوضح
فرع التجارة بجازان ينفذ 994 جولة رقابية على المنشآت التجارية

فرع التجارة بجازان ينفذ 994 جولة رقابية على المنشآت التجارية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*