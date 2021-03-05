احدث الأخبار

بلدية رأس تنورة: ضبط سيارة تنقل لحوم مجهولة المصدر ومواد غذائية متنوعة بطريقة مخالفة لاشتراطات التعبئة والنقل
أبرز المواد
 الشؤون الإسلامية تغلق 10 مساجد مؤقتاً في خمس مناطق بعد ثبوت 10 حالات إصابة كورونا بين المصلين
أبرز المواد
 أمانة الشرقية تنفذ 1196 جولة رقابية وتغلق 16 منشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية في الأسواق والمراكز التجارية أمس الخميس
أبرز المواد
 خطبتا الجمعة من المسجد الحرام والمسجد النبوي
أبرز المواد
 هل تناول البيض يرفع نسبة الكولسترول بالدم؟.. طبيب يوضح
أبرز المواد
 فرع التجارة بجازان ينفذ 994 جولة رقابية على المنشآت التجارية
أبرز المواد
 مستشفى القيصومة العام ينفذ حملة التعريف بالعيادات الافتراضية في بلدية القيصومة
أبرز المواد
 لقاء بجامعة جازان لتعزيز الرقابة الذاتية في حماية المال العام
أبرز المواد
 الإمارات تسجّل 3072 إصابة جديدة بكورونا المستجد و10 وفيات
أبرز المواد
 دراسة: فصيلة دم معينة تعرض أصحابها لخطر كورونا
أبرز المواد
 تغريدة “غامضة” تثير التكهنات حول مستقبل صلاح مع ليفربول
أبرز المواد
 “البيئة” تنفذ حملة لمكافحة نواقل الأمراض الحيوانية بوادي الدواسر
منطقة الرياض
بلدية رأس تنورة: ضبط سيارة تنقل لحوم مجهولة المصدر ومواد غذائية متنوعة بطريقة مخالفة لاشتراطات التعبئة والنقل

بلدية رأس تنورة: ضبط سيارة تنقل لحوم مجهولة المصدر ومواد غذائية متنوعة بطريقة مخالفة لاشتراطات التعبئة والنقل

أبرز المواد
الشؤون الإسلامية تغلق 10 مساجد مؤقتاً في خمس مناطق بعد ثبوت 10 حالات إصابة كورونا بين المصلين

الشؤون الإسلامية تغلق 10 مساجد مؤقتاً في خمس مناطق بعد ثبوت 10 حالات إصابة كورونا بين المصلين

أبرز المواد
أمانة الشرقية تنفذ 1196 جولة رقابية وتغلق 16 منشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية في الأسواق والمراكز التجارية أمس الخميس

أمانة الشرقية تنفذ 1196 جولة رقابية وتغلق 16 منشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية في الأسواق والمراكز التجارية أمس الخميس

أبرز المواد
خطبتا الجمعة من المسجد الحرام والمسجد النبوي

خطبتا الجمعة من المسجد الحرام والمسجد النبوي

أبرز المواد

بلدية رأس تنورة: ضبط سيارة تنقل لحوم مجهولة المصدر ومواد غذائية متنوعة بطريقة مخالفة لاشتراطات التعبئة والنقل

بلدية رأس تنورة: ضبط سيارة تنقل لحوم مجهولة المصدر ومواد غذائية متنوعة بطريقة مخالفة لاشتراطات التعبئة والنقل
http://almnatiq.net/?p=957614
المناطق_الدمام

ضبطت بلدية محافظة رأس تنورة أمس وخلال الجولات الرقابية المستمرة التي ينفذها مراقبو البلدية، من ضبط سيارة تنقل ما يقارب ٢٠٠ كيلو جرام من اللحوم المجهولة المصدر، ومواد غذائية متنوعة، بطريقة غير صحية ومخالفة لاشتراطات التعبئة والنقل والاشتراطات الصحية، وعلى إثرها تمت مصادرة واتلاف كافة المواد التي تم ضبطها وعمل الإجراءات النظامية بحقه.

وأوضح رئيس بلدية رأس تنورة المهندس صالح بن محمد القرني أن إدارة صحة البيئة في البلدية ضبطت السيارة وهي تنقل اللحوم بطريقة غير صحية ومخالفة لشروط التعبئة والنقل، والاشتراطات الصحية، إضافة الى عدم توفر شهادة صحية للعامل، بالإضافة الى استخدام مركبة غير مرخصة صحيا، وتمت مصادرة واتلاف كافة المواد التي تم ضبطها، وعمل الإجراءات النظامية اللازمة بحقه.

وأكد المهندس القرني بأن البلدية حريصة على صحة وسلامة الغذاء وضمان وصوله بالطرق السليمة لكافة أفراد المجتمع وتوفير أهم الخدمات الصحية لهم، وأن بلدية رأس تنورة، تقوم بتكثيف الجولات الرقابية على المنشآت التجارية ومختلف مراكز منافذ البيع خلال الفترة الماضية بجولات صباحية وأخرى مسائية، مؤكدا بأن العمل على ذلك مستمر للمحافظة على الصحة العامة ورفع المستوى الصحي.

ودعا رئيس بلدية محافظة رأس تنورة المهندس صالح القرني الجميع للإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوى عبر مركز 940.

روابط ذات صلة

الشؤون الإسلامية تغلق 10 مساجد مؤقتاً في خمس مناطق بعد ثبوت 10 حالات إصابة كورونا بين المصلين

الشؤون الإسلامية تغلق 10 مساجد مؤقتاً في خمس مناطق بعد ثبوت 10 حالات إصابة كورونا بين المصلين
أمانة الشرقية تنفذ 1196 جولة رقابية وتغلق 16 منشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية في الأسواق والمراكز التجارية أمس الخميس

أمانة الشرقية تنفذ 1196 جولة رقابية وتغلق 16 منشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية في الأسواق والمراكز التجارية أمس الخميس
خطبتا الجمعة من المسجد الحرام والمسجد النبوي

خطبتا الجمعة من المسجد الحرام والمسجد النبوي

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*