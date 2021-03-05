بلدية رأس تنورة: ضبط سيارة تنقل لحوم مجهولة المصدر ومواد غذائية متنوعة بطريقة مخالفة لاشتراطات التعبئة والنقل

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ضبطت بلدية محافظة رأس تنورة أمس وخلال الجولات الرقابية المستمرة التي ينفذها مراقبو البلدية، من ضبط سيارة تنقل ما يقارب ٢٠٠ كيلو جرام من اللحوم المجهولة المصدر، ومواد غذائية متنوعة، بطريقة غير صحية ومخالفة لاشتراطات التعبئة والنقل والاشتراطات الصحية، وعلى إثرها تمت مصادرة واتلاف كافة المواد التي تم ضبطها وعمل الإجراءات النظامية بحقه.

وأوضح رئيس بلدية رأس تنورة المهندس صالح بن محمد القرني أن إدارة صحة البيئة في البلدية ضبطت السيارة وهي تنقل اللحوم بطريقة غير صحية ومخالفة لشروط التعبئة والنقل، والاشتراطات الصحية، إضافة الى عدم توفر شهادة صحية للعامل، بالإضافة الى استخدام مركبة غير مرخصة صحيا، وتمت مصادرة واتلاف كافة المواد التي تم ضبطها، وعمل الإجراءات النظامية اللازمة بحقه.

وأكد المهندس القرني بأن البلدية حريصة على صحة وسلامة الغذاء وضمان وصوله بالطرق السليمة لكافة أفراد المجتمع وتوفير أهم الخدمات الصحية لهم، وأن بلدية رأس تنورة، تقوم بتكثيف الجولات الرقابية على المنشآت التجارية ومختلف مراكز منافذ البيع خلال الفترة الماضية بجولات صباحية وأخرى مسائية، مؤكدا بأن العمل على ذلك مستمر للمحافظة على الصحة العامة ورفع المستوى الصحي.

ودعا رئيس بلدية محافظة رأس تنورة المهندس صالح القرني الجميع للإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوى عبر مركز 940.