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منوعات
رئيس جامعة بيشة يصدر عددًا من القرارات الإدارية

رئيس جامعة بيشة يصدر عددًا من القرارات الإدارية

أبرز المواد

رئيس جامعة بيشة يصدر عددًا من القرارات الإدارية

رئيس جامعة بيشة يصدر عددًا من القرارات الإدارية
http://almnatiq.net/?p=957626
المناطق_بيشة

أصدر رئيس جامعة بيشة أ.د.محمد بن محسن صفحي قرارات إدارية تضمنت تكليف وتجديد تكليف عدد من القيادات الأكاديمية والإدارية، في إطار عملية التدوير الهادفة إلى تطوير العمل وتعزيز رسالة الجامعة وأهدافها الاستراتيجية المتواكبة مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

واشتملت القرارات على تكليف الدكتور مشعل بن حمود النفيعي مشرفًا على إدارة التطوع والمسؤولية الاجتماعية، والدكتورة سامية بنت منصور العصيمي مشرفة على مركز الإرشاد الجامعي، والدكتورة زكية بنت عبدربه اللحياني وكيلة لكلية الآداب شطر الطالبات، ومحمد بن ناصر الشهراني مديرًا لإدارة مراقبة دوام الموظفين، وعبدالمجيد بن سعود العكش مديرًا لمكتب وكيل الجامعة، ويحيى بن عبدالله الشهراني مديرًا لإدارة النقل والحركة، و المهندس سلطان بن عبدالرحمن المعيلي مديرًا لإدارة أملاك الجامعة، وسعيد بن سالم القحطاني مديرًا للإدارة القانونية، وفيصل بن سعد العمري مديرًا لإدارة عمادة الدراسات العليا، وفهيد بن محمد الشهراني مديرًا لإدارة مراقبة المخزون، وخالد بن ظافر العمري مديرًا لإدارة كلية العلوم والآداب بالنماص، وقمراء بنت ناصر القحطاني مديرة لإدارة وكالة الجامعة لشؤون الطالبات.

ورفع المكلفون والمجدد تكليفهم شكرهم لرئيس الجامعة على هذه الثقة؛ متمنين أن يساهموا في خدمة الجامعة وتطوير العمل، وأن يوفقهم الله في تحقيق المزيد من النجاحات والإنجازات.

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