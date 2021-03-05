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“توكلنا” يكشف عن الإجراءات الواجب على الشخص القادم من السفر اتباعها إذا ظهر له الباركود بالأزرق

“توكلنا” يكشف عن الإجراءات الواجب على الشخص القادم من السفر اتباعها إذا ظهر له الباركود بالأزرق
http://almnatiq.net/?p=957638
المناطق_ الرياض

تفاعل تطبيق توكلنا مع أحد المستخدمين القادمين من خارج المملكة استفسر حول لون الكود الي يظهر في حالة الجواز الصحي.

وقال المغرد : “أنا قادم من سفر وسجلت طلع لي القائمة الزرقاء الآن بعد انتهاء مدة الحجر هل يلزم الفحص ؟؟ وهل الفحص مجاني ام بتكلفة وكم تكلفته وشكرا”.

وأجاب “توكلنا” عبر حسابه بتويتر : “القادم من السفر من دولة غير موبوءة (اللون الأزرق) عند اتمام متطلبات الحجر المنزلي وإكمال المدة (7 ايام) أو ظهور نتيجة فحص سلبية وتحول الحالة الصحية من “قادم من السفر” (اللون الأزرق) الى “لم تثبت إصابته” (اللون الاخضر) يمكنه الخروج وممارسة الحياة الطبيعية”.

وتابع : “اللون الأزرق للقادم من دولة ليست ضمن الدول الموبوءة، ويلزم تحديد مكان السكن خلال 8 ساعات من الوصول وتطبيق الحجر المنزلي بالبقاء بالسكن المسجل بتوكلنا لمدة 7 أيام أو عمل فحص عبر توكلنا بعد 48 ساعة من الوصول وظهور النتيجة سلبية وتحول الحالة الصحية للأخضر”.

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