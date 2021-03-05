تجارة الجوف تنفذ 497 جولة للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية وتسجل 39 مخالفة

المناطق_واس

نفذت الفرق الرقابية بفرع وزارة التجارة بمنطقة الجوف خلال الأسبوع، 497 جولة تفتيشية على الأسواق والمراكز والمحال التجارية ومنافذ البيع ومراكز صيانة السيارات لمراقبة التزام المنشآت بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس “كورونا”, نتج عنها تسجيل 39 مخالفة.

وأوضح المدير العام لفرع وزارة التجارة بمنطقة الجوف سامي بن سعود الرويلي، أن الجولات تأتي للتأكد من تطبيق المتاجر للاشتراطات الصحية التي تنص على منع إدخال غير الملتزمين بالكمامة الطبية أو القماشية والالتزام بمسافات التباعد الجسدي، وتأمين المطهرات والمعقمات في الأماكن المخصصة لها، وقياس درجة الحرارة للموظفين والعملاء عند مداخل “المولات” والمراكز التجارية، وتطهير العربات وسلال التسوق بعد كل استخدام، وتطهير المرافق والأسطح، إضافة إلى توفير الكمامات والمعقمات على أرفف البيع سواء في الصيدليات أو منافذ البيع الأخرى.