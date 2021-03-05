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كشافة تعليم الشرقية تُصدر تقريرها الختامي لنظافة البيئة وحمايتها

كشافة تعليم الشرقية تُصدر تقريرها الختامي لنظافة البيئة وحمايتها

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كشافة تعليم الشرقية تُصدر تقريرها الختامي لنظافة البيئة وحمايتها

كشافة تعليم الشرقية تُصدر تقريرها الختامي لنظافة البيئة وحمايتها
http://almnatiq.net/?p=957651
المناطق_الدمام

أصدرت كشافة الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية  تقريرها الختامي للمرحلة الثالثة عشرة من المشروع الكشفي الوطني لنظافة البيئة وحمايتها، الذي تنظمه جمعية الكشافة العربية السعودية، بالتعاون مع مختلف قطاعاتها تحت شعار “بيئتي مسؤوليتي”.، والذي تضمن الجهود التي قامت بها كشافة الإدارة ومركز التدريب الكشفي ، والمفوضيات الكشفية التابعة للإدارة في غرب وشرق الدمام، والقطيف ، والجبيل، والظهران ، والخفجي ، والخبر، ورأس تنورة ، وبقيق. 

وأشتمل التقرير الذي جاء في 36 صفحة من الحجم المتوسط ، على إحصائيات بكمية المخلفات التي تم رفعها بالتعاون مع أمانة المنطقة الشرقية ، وكذلك ماتم إعادة تدويره ، وماتم غرسه من الأشجار والعناية بها ، كما تضمن الندوات والورش التي تم تنفيذها ، والشراكات التي عقدتها الإدارة مع الجهات ذات العلاقة بأهداف المشروع، والأنشطة المنزلية ، والمعارض ، ونظافة أعماق الخليج ، والحفل الذي أقامته لتكريم المفوضيات المشاركة بالمشروع ، وابرز التغطيات الإعلامية التي قامت بها الهيئات والمؤسسات الإعلامية والصحف المحلية.  

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