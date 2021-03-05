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الصحة تُدشن خدمة التطعيم بلقاح كورونا للمرضى في منازلهم وتُعلن تسجيل (384) حالة مؤكدة لفيروس كورونا

الصحة تُدشن خدمة التطعيم بلقاح كورونا للمرضى في منازلهم وتُعلن تسجيل (384) حالة مؤكدة لفيروس كورونا

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الصحة تُدشن خدمة التطعيم بلقاح كورونا للمرضى في منازلهم وتُعلن تسجيل (384) حالة مؤكدة لفيروس كورونا

الصحة تُدشن خدمة التطعيم بلقاح كورونا للمرضى في منازلهم وتُعلن تسجيل (384) حالة مؤكدة لفيروس كورونا
http://almnatiq.net/?p=957659
المناطق_واس

أعلنت الصحة عن تدشين خدمة التطعيم بلقاح كورونا للمرضى في منازلهم من خلال برنامج الرعاية الصحية المنزلية في مناطق المملكة كافة وذلك مواصلة لجهودها للحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة والحد من انتشار فيروس كورونا.
وفي نفس السياق أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الساعات ال24 الماضية تضمنت تسجيل (384) حالة مؤكدة وتعافي( 309) حالات، فيما بلغ عدد الحالات النشطة ( 2651) منها ( 509) حالات حرجة.
وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ ( 379092) حالة، كما بلغ عدد حالات التعافي ( 369922) حالة، فيما تم تسجيل (5) حالات وفاة ليصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (6519) حالة وأجري (52737) فحصاً مخبرياً.
ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).

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