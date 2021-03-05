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القبض على 8 أشخاص امتهنوا نشل الحقائب النسائية وسلب الأموال بالرياض

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القبض على 8 أشخاص امتهنوا نشل الحقائب النسائية وسلب الأموال بالرياض

القبض على 8 أشخاص امتهنوا نشل الحقائب النسائية وسلب الأموال بالرياض
http://almnatiq.net/?p=957671

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت – بفضل الله – عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على (8) مواطنين ووافد من القبائل النازحة في العقدين الثاني والرابع من العمر، ارتكبوا عدداً من الجرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي.

وقال: “تمثلت جرائمهم في الاعتداء على المارة، وسلب ما بحوزتهم من نقود ومقتنيات، ونشل الحقائب النسائية باستخدام الدراجات النارية، وذلك في عدد من الأحياء وسط مدينة الرياض، وتم إيقافهم واتخذت بحقهم كافة الإجراءات النظامية الأولية وإحالتهم إلى النيابة العامة”.

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