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مواجهة العين والفيصلي تنتهي بالتعادل الإيجابي

مواجهة العين والفيصلي تنتهي بالتعادل الإيجابي
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حسم التعادل الإيجابي نتيجة لقاء فريقي العين والفيصلي الذي أقيم اليوم، على ملعب مدينة الملك سعود بن عبدالعزيز الرياضية في الباحة، في إطار الجولة الجولة الـ 22 من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
سجل العين الهدف الأول عند الدقيقة 15 عن طريق اللاعب “موتاري”، فيما سجل الفيصلي الهدف الأول عند الدقيقة 37 عن طريق اللاعب “جليرمي”.

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