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البحرين تدين استمرار الميليشيات الحوثية استهداف المدنيين والمناطق المدنية بالمملكة
http://almnatiq.net/?p=957686
المناطق - واس

أدانت مملكة البحرين استمرار الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران استهداف المناطق المدنية في المملكة العربية السعودية بالطائرات المفخخة المسيرة بدون طيار، وتمكنت قوات التحالف العربي من اعتراضها وتدميرها جميعا بنجاح.
وأعربت وزارة الخارجية البحرينية عن تضامن البحرين مع المملكة العربية السعودية فيما تتخذه من تدابير وإجراءات من أجل مواجهة تلك الاعتداءات الإرهابية الجبانة, داعيةً المجتمع الدولي للقيام بدوره بالضغط على ميليشيا الحوثي الإرهابية لوقف الاعتداءات المخالفة للقوانين والاتفاقيات الدولية.

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