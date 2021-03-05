صحة بيشة تطلق مبادرة “نقدر نساعدك” بمركز السكر والغدد الصماء

المناطق - عسير

أطلقت صحة بيشة ممثلة بمركز السكري والغدد الصماء بصحة بيشة بـ قسم الخدمة الاجتماعية بالمركز مبادرة *نقدر نساعدك * وذلك بالبهو الرئيسي للمركز والتي تم تقديمها للمرضى والمراجعين للمركز .

حيث تهدف المبادرة إلى رفع وتحسين مستوى جودة وكفاءة الخدمات المقدمة للمريض والارتقاء بها والنزول عند رغبه المرضى وحل مشاكلهم بطريقه علمية مبتكرة .

وأوضحت “صحة بيشة” أن المركز يضم عيادات السكر للكبار والأطفال، وعيادة الغدد الصماء للكبار والصغار، وعيادة القدم السكري، وعيادة التثقيف الصحي، وعيادة التغذية العلاجية،وعيادة الخدمة النفسية، وعيادة الخدمة الاجتماعية، إضافةً إلى عيادة صحة الفم والأسنان ليومي الأحد والأربعاء ، ومواعيد عيادة العيون يوم الأربعاء، فيما تستقبل العيادة الافتراضية المرضى يوم الأربعاء .