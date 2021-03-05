احدث الأخبار

الشيخ العصيمي يستقبل مدير فرع وزارة التجارة بنجران
منطقة نجران
 طفل وأحد المدنيين نتيجة سقوط وتناثر شظايا اعتراض طائرات دون طيار مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية بمحافظتي خميس مشيط وأحد رفيدة
أبرز المواد
 وزارة الرياضة تُطلق حملة (ابدأ استمر ) لنشر ثقافة ممارسة الرياضة
أبرز المواد
 صحة بيشة تطلق مبادرة “نقدر نساعدك” بمركز السكر والغدد الصماء
منطقة عسير
 البحرين تدين استمرار الميليشيات الحوثية استهداف المدنيين والمناطق المدنية بالمملكة
أبرز المواد
 إيطاليا تتجاوز مستوى 3 ملايين إصابة مسجلة بفيروس كورونا
أبرز المواد
 تجارة الجوف تنفذ 497 جولة للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية وتسجل 39 مخالفة
منطقة الجوف
 مواجهة العين والفيصلي تنتهي بالتعادل الإيجابي
أبرز المواد
 النفط يصل أعلى مستوياته منذ نحو 14 شهرا
أبرز المواد
 القبض على 8 أشخاص امتهنوا نشل الحقائب النسائية وسلب الأموال بالرياض
منطقة الرياض
 مصر تدين استمرار الهجمات الإرهابية لميليشيا الحوثي تجاه المملكة
أبرز المواد
 المجلس التأسيسي لشركة أمانة منطقة حائل يعقد اجتماعآ
أبرز المواد
الشيخ العصيمي يستقبل مدير فرع وزارة التجارة بنجران

الشيخ العصيمي يستقبل مدير فرع وزارة التجارة بنجران

منطقة نجران
طفل وأحد المدنيين نتيجة سقوط وتناثر شظايا اعتراض طائرات دون طيار مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية بمحافظتي خميس مشيط وأحد رفيدة

طفل وأحد المدنيين نتيجة سقوط وتناثر شظايا اعتراض طائرات دون طيار مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية بمحافظتي خميس مشيط وأحد رفيدة

أبرز المواد
وزارة الرياضة تُطلق حملة (ابدأ استمر ) لنشر ثقافة ممارسة الرياضة

وزارة الرياضة تُطلق حملة (ابدأ استمر ) لنشر ثقافة ممارسة الرياضة

أبرز المواد
صحة بيشة تطلق مبادرة “نقدر نساعدك” بمركز السكر والغدد الصماء

صحة بيشة تطلق مبادرة “نقدر نساعدك” بمركز السكر والغدد الصماء

منطقة عسير

الشيخ العصيمي يستقبل مدير فرع وزارة التجارة بنجران

الشيخ العصيمي يستقبل مدير فرع وزارة التجارة بنجران
http://almnatiq.net/?p=957702

إنفاذًا لتوجيهات صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد؛ أمير منطقة نجران وسمو نائبه حفظهما الله بتوحيد الجهود والعمل المشترك بين كافة القطاعات الحكومية والخاصة، استقبل فضيلة مدير عام فرع وزارة الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة نجران الشيخ الدكتور/ عبد الرحمن بن سعد العصيمي بمكتبه سعادة مدير عام وزارة التجارة بالمنطقة أ. تركي بن راجح آل سليمان، وقد تم بحث آليات العمل وسبل التعاون الهامة بين فرعي الوزارتين بالمنطقة فيما يخدم المواطن والمقيم من توعيه بحقوقه وواجباته في الإبلاغ عن أي مخالفات أو عمليات غش، والتعاون مع الجهات المختصة في ذلك، وأن التاجر له حقوق وعليه واجبات، ويجب أن يراعي الله في السر والعلن وأن يتجنب أي مخالفات أو عمليات غش تجاري، ويجب أن يتحلى بأخلاق الإسلام السمحة في البيع والشراء، ويبتعد عن ما يتنافى مع ديننا ومبادئنا الإسلامية.
وقد وجه مدير عام المنطقة الدعاة وأئمة المساجد بالتطرق لمثل ذلك من خلال المساجد والكلمات، وكذلك تم وضع آلية للتعاون بين الوزارتين بالدعم متى تطلب الأمر في كثير من المهام لما يخدم الصالح العام.

روابط ذات صلة

المركز الوطني للأرصاد : عوالق ترابية على منطقة نجران

المركز الوطني للأرصاد : عوالق ترابية على منطقة نجران
أكثر من 33 ألف مستفيد من خدمات العيادات الخارجية بمستشفيات صحة نجران

أكثر من 33 ألف مستفيد من خدمات العيادات الخارجية بمستشفيات صحة نجران
المركز الوطني للأرصاد: رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة نجران

المركز الوطني للأرصاد: رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة نجران

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*