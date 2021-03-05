الشيخ العصيمي يستقبل مدير فرع وزارة التجارة بنجران

إنفاذًا لتوجيهات صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد؛ أمير منطقة نجران وسمو نائبه حفظهما الله بتوحيد الجهود والعمل المشترك بين كافة القطاعات الحكومية والخاصة، استقبل فضيلة مدير عام فرع وزارة الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة نجران الشيخ الدكتور/ عبد الرحمن بن سعد العصيمي بمكتبه سعادة مدير عام وزارة التجارة بالمنطقة أ. تركي بن راجح آل سليمان، وقد تم بحث آليات العمل وسبل التعاون الهامة بين فرعي الوزارتين بالمنطقة فيما يخدم المواطن والمقيم من توعيه بحقوقه وواجباته في الإبلاغ عن أي مخالفات أو عمليات غش، والتعاون مع الجهات المختصة في ذلك، وأن التاجر له حقوق وعليه واجبات، ويجب أن يراعي الله في السر والعلن وأن يتجنب أي مخالفات أو عمليات غش تجاري، ويجب أن يتحلى بأخلاق الإسلام السمحة في البيع والشراء، ويبتعد عن ما يتنافى مع ديننا ومبادئنا الإسلامية.

وقد وجه مدير عام المنطقة الدعاة وأئمة المساجد بالتطرق لمثل ذلك من خلال المساجد والكلمات، وكذلك تم وضع آلية للتعاون بين الوزارتين بالدعم متى تطلب الأمر في كثير من المهام لما يخدم الصالح العام.