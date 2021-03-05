الهلال يخطف الفوز من الرائد في الوقت القاتل

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تغلب فريق الهلال على ضيفه فريق الرائد، في المباراة التى جمعت بين الفريقين اليوم على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، بنتيجة 2 – 1، وذلك ضمن منافسات الجولة 22 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

سجل هدف الهلال الأول اللاعب ياسر الشهراني وذلك عند الدقيقة 55 من زمن المباراة، ليضيف زميله سالم الدوسري الهدف الثاني عن طريق اللاعب سالم الدوسري في الدقيقة 93، فيما سجل هدف الرائد اللاعب كريم البركاوي من ركلة جزاء في الدقيقة 68.

وبهذه النتيجة رفع الهلال نقاطه لـ 42 نقطة محتلًا المركز الثاني، فيما بقي الرائد عند رصيده السابق بـ 25 نقطة في المركز الثالث عشر في سُلّم الترتيب .