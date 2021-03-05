احدث الأخبار

الأمم المتحدة: المملكة قدمت دراسات عالية الجودة ومتّسقة مع أهداف التنمية المستدامة فيما يتعلق بالهدر والفقد الغذائي
منوعات
 الداخلية: عدم تمديد العمل بالإجراءات الاحترازية اعتباراً من الأحد القادم.
أبرز المواد
 الهلال يخطف الفوز من الرائد في الوقت القاتل
أبرز المواد
 القوات الخاصة للأمن البيئي: مقطع صيد الظبي قديم وخارج المملكة
أبرز المواد
 صحة بيشة: أكثر من 300 ألف مستفيد من خدمات مستشفى تثليث العام
منطقة عسير
 الإيسيسكو تثمن جهود المملكة وقيادتها في خدمة الإسلام وترسيخ قيم الاعتدال والوسطية
أبرز المواد
 التحالف: المملكة اعترضت ودمرت (6) طائرات بدون طيار مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران
أبرز المواد
 الصحة العالمية تحذر من احتمال وقوع موجتين ثالثة ورابعة لجائحة كورونا
أبرز المواد
 أمانة تبوك تخالف أكثر من 400 منشأة في 5 أيام
منطقة تبوك
 وصول مجموعة القوات الجوية الملكية السعودية المشاركة في مناورات تمرين (علم الصحراء 2021 ) بدولة الإمارات
أبرز المواد
 الشيخ العصيمي يستقبل مدير فرع وزارة التجارة بنجران
منطقة نجران
 طفل وأحد المدنيين نتيجة سقوط وتناثر شظايا اعتراض طائرات دون طيار مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية بمحافظتي خميس مشيط وأحد رفيدة
أبرز المواد
الأمم المتحدة: المملكة قدمت دراسات عالية الجودة ومتّسقة مع أهداف التنمية المستدامة فيما يتعلق بالهدر والفقد الغذائي

الأمم المتحدة: المملكة قدمت دراسات عالية الجودة ومتّسقة مع أهداف التنمية المستدامة فيما يتعلق بالهدر والفقد الغذائي

منوعات
الداخلية: عدم تمديد العمل بالإجراءات الاحترازية اعتباراً من الأحد القادم.

الداخلية: عدم تمديد العمل بالإجراءات الاحترازية اعتباراً من الأحد القادم.

أبرز المواد
الهلال يخطف الفوز من الرائد في الوقت القاتل

الهلال يخطف الفوز من الرائد في الوقت القاتل

أبرز المواد
القوات الخاصة للأمن البيئي: مقطع صيد الظبي قديم وخارج المملكة

القوات الخاصة للأمن البيئي: مقطع صيد الظبي قديم وخارج المملكة

أبرز المواد

الأمم المتحدة: المملكة قدمت دراسات عالية الجودة ومتّسقة مع أهداف التنمية المستدامة فيما يتعلق بالهدر والفقد الغذائي

الأمم المتحدة: المملكة قدمت دراسات عالية الجودة ومتّسقة مع أهداف التنمية المستدامة فيما يتعلق بالهدر والفقد الغذائي
http://almnatiq.net/?p=957740
المناطق - الرياض

نوّه تقرير أصدرته الأمم المتحدة لعام 2021 عن الفقد والهدر الغذائي بجودة دراسة الهدر والفقد الغذائي في المملكة، الأمر الذي وضع دراستها في مقدمة 17 دولة شاركت بدراسات جيدة على مستوى الجودة، بحسب التقييم الوارد في التقرير الأممي.
وأكدّ التقرير أن المملكة واحدة من ثلاث دول في غرب آسيا، أجادت صياغة بياناتها حول موضوع هدر الغذاء على مستوى الأسر، إذ وصفتها الأمم المتحدة في تقريرها بذات الموثوقية العالية، وذلك لأن المملكة ممثلةً في المؤسسة العامة للحبوب (SAGO) بنت دراساتها على تحليل تكوين النفايات.
وأفاد التقرير أن دراسة المملكة المقدمة في هذا الجانب أخضعت 21730 عينة من الموادالغذائية في مرحلة الاستهلاك، عبر 35 مدينة ومحافظة، مما منحها التميّز والأفضلية من بين باقي الدول المشاركة، حيث اختار التقرير الأممي وصف عينة كبيرة عند قياس وتقييم العينة المختارة محلّ الدراسة، ما أسهم في الوصول إلى نتائج ذات ثقة وجودة عالية.
ولفت تقرير الأمم المتحدة الانتباه إلى تميّز المملكة بوصفها إحدى الدولتين اللتين أجرتا دراسات غير منزلية للهدر الغذائي، من خلال دراسة خط الأساس التي عملت عليها المؤسسة العامة للحبوب (SAGO)، وتضمنت إجراء قياس مباشر وواسع النطاق للفقد والهدر في الغذاء على مجموعة من المواقع الجغرافية ومتاجر البيع بالتجزئة.
رابط التقرير الأممي: https://www.unep.org/resources/report/unep-food-waste-index-report-2021

روابط ذات صلة

هل تناول البيض يرفع نسبة الكولسترول بالدم؟.. طبيب يوضح

هل تناول البيض يرفع نسبة الكولسترول بالدم؟.. طبيب يوضح
“واتساب” يكشف عن ميزة جديدة طال انتظارها

“واتساب” يكشف عن ميزة جديدة طال انتظارها
بعد تراجعها.. ارتفاع جديد في إصابات كورونا في أوروبا

بعد تراجعها.. ارتفاع جديد في إصابات كورونا في أوروبا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*