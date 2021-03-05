احدث الأخبار

مسؤول يمني يطالب بتحرك دولي فوري لوقف عمليات التجنيد الإجباري في مناطق سيطرة المتمردين الحوثيين
أبرز المواد
 الأمم المتحدة: المملكة قدمت دراسات عالية الجودة ومتّسقة مع أهداف التنمية المستدامة فيما يتعلق بالهدر والفقد الغذائي
منوعات
 الداخلية: عدم تمديد العمل بالإجراءات الاحترازية اعتباراً من الأحد القادم.
أبرز المواد
 الهلال يخطف الفوز من الرائد في الوقت القاتل
أبرز المواد
 القوات الخاصة للأمن البيئي: مقطع صيد الظبي قديم وخارج المملكة
أبرز المواد
 صحة بيشة: أكثر من 300 ألف مستفيد من خدمات مستشفى تثليث العام
منطقة عسير
 الإيسيسكو تثمن جهود المملكة وقيادتها في خدمة الإسلام وترسيخ قيم الاعتدال والوسطية
أبرز المواد
 التحالف: المملكة اعترضت ودمرت (6) طائرات بدون طيار مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران
أبرز المواد
 الصحة العالمية تحذر من احتمال وقوع موجتين ثالثة ورابعة لجائحة كورونا
أبرز المواد
 أمانة تبوك تخالف أكثر من 400 منشأة في 5 أيام
منطقة تبوك
 وصول مجموعة القوات الجوية الملكية السعودية المشاركة في مناورات تمرين (علم الصحراء 2021 ) بدولة الإمارات
أبرز المواد
 الشيخ العصيمي يستقبل مدير فرع وزارة التجارة بنجران
منطقة نجران
مسؤول يمني يطالب بتحرك دولي فوري لوقف عمليات التجنيد الإجباري في مناطق سيطرة المتمردين الحوثيين

مسؤول يمني يطالب بتحرك دولي فوري لوقف عمليات التجنيد الإجباري في مناطق سيطرة المتمردين الحوثيين

أبرز المواد
الأمم المتحدة: المملكة قدمت دراسات عالية الجودة ومتّسقة مع أهداف التنمية المستدامة فيما يتعلق بالهدر والفقد الغذائي

الأمم المتحدة: المملكة قدمت دراسات عالية الجودة ومتّسقة مع أهداف التنمية المستدامة فيما يتعلق بالهدر والفقد الغذائي

منوعات
الداخلية: عدم تمديد العمل بالإجراءات الاحترازية اعتباراً من الأحد القادم.

الداخلية: عدم تمديد العمل بالإجراءات الاحترازية اعتباراً من الأحد القادم.

أبرز المواد
الهلال يخطف الفوز من الرائد في الوقت القاتل

الهلال يخطف الفوز من الرائد في الوقت القاتل

أبرز المواد

مسؤول يمني يطالب بتحرك دولي فوري لوقف عمليات التجنيد الإجباري في مناطق سيطرة المتمردين الحوثيين

مسؤول يمني يطالب بتحرك دولي فوري لوقف عمليات التجنيد الإجباري في مناطق سيطرة المتمردين الحوثيين
http://almnatiq.net/?p=957742
المناطق - وكالات

طالب وزير الإعلام اليمني، معمر الأرياني، المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومبعوثها الخاص لليمن بالتحرك الفوري لوقف عمليات التجنيد الإجباري الذي تقوم به ميليشيا الحوثي الإرهابية في مناطق سيطرتها ووضع حد لاستخفافها بدماء اليمنيين.
وقال الوزير اليمني: “إن عمليات التجنيد الإجباري في مناطق سيطرة المتمردين الحوثيين تسببت في فناء عائلات وقرى بأكملها في عدد من مديريات محافظة صنعاء لم يتبقَ منها سوى النساء”، وفقا لما جاء في وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.
وأضاف، أن قيادات الميليشيا المدعومة من إيران، تواصل عمليات حشد وتجنيد أبناء القبائل والأطفال وفئة المهمشين والزج بهم في هجمات انتحارية.
وحذر الأرياني من جرائم إبادة جماعية تقوم بها ميليشيا الحوثي لأبناء القبائل في محافظات، صنعاء، ذمار، صعدة، عمران، حجة، المحويت، مستغلة حالة الجهل والفقر التي كرستها عبر سياسات ممنهجة من نهب للخزينة العامة ورواتب الموظفين وإعاقة لعمليات الإغاثة الإنسانية ونهب المساعدات من أفواه الجوعى.

روابط ذات صلة

الداخلية: عدم تمديد العمل بالإجراءات الاحترازية اعتباراً من الأحد القادم.

الداخلية: عدم تمديد العمل بالإجراءات الاحترازية اعتباراً من الأحد القادم.
الهلال يخطف الفوز من الرائد في الوقت القاتل

الهلال يخطف الفوز من الرائد في الوقت القاتل
القوات الخاصة للأمن البيئي: مقطع صيد الظبي قديم وخارج المملكة

القوات الخاصة للأمن البيئي: مقطع صيد الظبي قديم وخارج المملكة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*