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25 متطوعا ومتطوعة لتنظيم المصلين في مسجد قباء

25 متطوعا ومتطوعة لتنظيم المصلين في مسجد قباء
http://almnatiq.net/?p=957744
المناطق - المدينة المنورة

نفذت وحدة التطوع التابعة لفرع وزارة الشؤون الاسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بمنطقة المدينة المنورة مبادرة إشراك المتطوعين في تنظيم المصلين وقت صلاة الجمعة اليوم بمسجد قباء.
وتهدف المبادرة الخيرية التي شارك فيها أكثر من خمسة وعشرين متطوعا ومتطوعة ، إلى التوعية بأهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا وذلك من خلال تنظيم دخول المصلين وقياس درجة الحرارة والتأكيد على ارتداء الكمامة والتباعد الجسدي بين الصفوف والالتزام بإحضار السجادة الخاصة بكل مصلٍ.

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