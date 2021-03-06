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الموارد البشرية تضبط 1089 مخالفة لأنظمة العمل و 121 مخالفة للإجراءات الاحترازية

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الموارد البشرية تضبط 1089 مخالفة لأنظمة العمل و 121 مخالفة للإجراءات الاحترازية

الموارد البشرية تضبط 1089 مخالفة لأنظمة العمل و 121 مخالفة للإجراءات الاحترازية
http://almnatiq.net/?p=957745
المناطق - الرياض

نفذت فرق التفتيش الميداني التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (26.644) زيارة رقابية على منشآت القطاع الخاص في مختلف مناطق المملكة وذلك خلال الفترة من 25 فبراير حتى 3 مارس، للتأكد من التزام أصحاب المنشآت بالقرارات والتشريعات الصادرة عن الوزارة لتنظيم سوق العمل وضبط المخالفات ومتابعة امتثال المنشآت للإجراءات الاحترازية والتوجيهات الصادرة في هذا الخصوص.
وأسفرت الجولات التفتيشية عن ضبط (1.089) مخالفة لأنظمة العمل و (121) مخالفة للإجراءات الاحترازية، فيما وجهت الوزارة (2.450) إنذارًا.
وكانت الوزارة قد تلقت (1.225) بلاغًا واردًا عبر مختلف وسائل التواصل، تعامل معها المختصون بشكل مباشر.
وأوضحت الوزارة أن جولاتها التفتيشية المفاجئة مستمرة على منشآت القطاع الخاص كافة وفي جميع مناطق المملكة، مؤكدة على أهمية الالتزام بتنفيذ القرارات المنظمة لسوق العمل، تجنبًا لإيقاع العقوبات بحق المنشآت المخالفة. ودعت الوزارة الجميع إلى الإبلاغ عن أي مخالفات يرصدونها عبر تطبيق (معًا للرصد) المتاح عبر أجهزة الهواتف الذكية، أو من خلال الاتصال بالرقم الموحد لاستقبال الشكاوى والبلاغات (19911).

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