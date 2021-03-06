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تونس تخفف إجراءات الحجر الصحي

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http://almnatiq.net/?p=957769
المناطق - الرياض

أعلنت السلطات التونسية تخفيف إجراءات الحجر الصحي بسبب وباء كورونا، بعد تسجيل تراجع في عدد الإصابات اليومية.
وأوضحت الناطقة باسم وزارة الصحة نصاف بن علية تقليص ساعات الحجر الصحي بداية من الثامن من مارس الحالي، إلى جانب إلغاء قرار منع التنقل بين المحافظات وتعويضه بغلق المناطق التي تشهد ارتفاعاً في عدد الإصابات بفيروس كورونا، وتمديد عمل المقاهي والمطاعم إلى الساعة الثامنة مساء.

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