آلية لمنع تكدس العملاء عند المطاعم والمقاهي

آلية لمنع تكدس العملاء عند المطاعم والمقاهي

أبرز المواد
مرشح بايدن لشؤون البنتاغون : يجب ضبط نووي إيران

مرشح بايدن لشؤون البنتاغون : يجب ضبط نووي إيران

أبرز المواد
واشنطن تحذر رعاياها في بغداد من التعرض للعنف خلال زيارة البابا

واشنطن تحذر رعاياها في بغداد من التعرض للعنف خلال زيارة البابا

أبرز المواد
رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق من المملكة

رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق من المملكة

أبرز المواد

رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق من المملكة

رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق من المملكة
http://almnatiq.net/?p=957771
المناطق - واس

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض والشرقية تمتد إلى منطقة نجران والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية كذلك على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 16-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين تصل إلى مترين ونصف على الجزئين الشمالي والأوسط ، وحالة البحر متوسط الموج تصل إلى مائج على الجزئين الشمالي والأوسط ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 18-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

روابط ذات صلة

آلية لمنع تكدس العملاء عند المطاعم والمقاهي

آلية لمنع تكدس العملاء عند المطاعم والمقاهي
مرشح بايدن لشؤون البنتاغون : يجب ضبط نووي إيران

مرشح بايدن لشؤون البنتاغون : يجب ضبط نووي إيران
واشنطن تحذر رعاياها في بغداد من التعرض للعنف خلال زيارة البابا

واشنطن تحذر رعاياها في بغداد من التعرض للعنف خلال زيارة البابا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*