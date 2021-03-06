واشنطن تحذر رعاياها في بغداد من التعرض للعنف خلال زيارة البابا

المناطق - وكالات

حذرت السفارة الأمريكية في بغداد مواطنيها من إمكانية تعرضهم للعنف والخطف خلال زيارة البابا فرنسيس إلى العراق.

وقالت السفارة في بيان نشرته على موقعها الرسمي: “نحذر المواطنين الأمريكيين في العراق من أنهم معرضون بشدة للعنف والاختطاف. وقد تتزايد التهديدات خلال الأيام المقبلة المصاحبة لزيارة البابا فرنسيس، بما في ذلك شمال العراق ومنطقة أربيل”.

ونصحت السفارة رعاياها بـ”تجنب الحشود الكبيرة والكنائس والتجمعات الأخرى التي قد تستهدفها الجماعات المتطرفة، بما في ذلك داعش أو المجرمين العنيفين أو الجماعات المسلحة الأخرى العاملة الآن في العراق”.