ضحايا كُثر.. أمريكا تتحرك بسبب خرق بميكروسوفت

المناطق - وكالات

“نتابع عن كثب خرق تطبيق بريد إلكتروني لشركة ميكروسوفت.. إنه تهديد فعلي، أعلن وجود عدد كبير من الضحايا”، بهذه الكلمات بدأت السكرتيرة الصحافية للبيت الأبيض، جين ساكي، حديثها مع الصحافيين مسببة قلقاً في الأوساط، خاصة وأن كلامها جاء بعد ساعات من تصريحات لمستشار الأمن القومي، جيك سوليفان، تصب في نفس الاتجاه.

فقد أكدت ساكي أن ما يحدث يشكل نقطة ضعف كبيرة يمكن أن تترتب عليها آثار بعيدة المدى، وقالت للصحافيين خلال الإيجاز اليومي الجمعة، “أولا وقبل كل شيء، هذا تهديد فعلي”.

كما أشارت إلى تغريدة من مستشار الأمن القومي، جيك سوليفان، مساء الخميس، والتي حثت مسؤولي الشبكات على تصحيح أنظمتهم ضد ثغرة غير معروفة سابقا في تطبيق البريد الإلكتروني “ميكروسوفت إكستشينج”، رافضة التعليق على ما إذا كانت أي وكالات فيدرالية قد تعرضت للاختراق، إلا أنها حثت مشغلي الشبكات، الجمعة، على “التفكير فيما إذا كان قد تم اختراقها بالفعل”، وإذا كان الأمر كذلك، فعليهم “اتخاذ الخطوات المناسبة”.

“قلقون”

وجاء كلام ساكي بعد ساعات من تغريدة جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي، جو بايدن، الذي كشف عبر تويتر أن السلطات تتابع عن كثب تصحيح الطوارئ الخاص بشركة مايكروسوفت بشأن نقاط ضعف غير معروفة سابقا في برنامج خادم إكستشينج، وسط تقارير عن اختراقات محتملة لمراكز أبحاث وكيانات صناعية دفاعية”.

“مجموعة قرصنة صينية ترعاها الدولة”

الجدير ذكره أن مايكروسوفت كانت أعلنت في وقت سابق من هذا الأسبوع، عن أن مجموعة قرصنة صينية ترعاها الدولة، استغلت الخلل لاستهداف مجموعة متنوعة من المنظمات.

وكشفت مجموعة “فاير آي” للأمن السيبراني في مدونة نشرتها في وقت متأخر الخميس، أن المتسللين كانوا في نظام عميل واحد على الأقل منذ يناير، وأنهم كانوا يلاحقون “متاجر تجزئة في الولايات المتحدة، وحكومات محلية، وجامعة، وشركة هندسية”، إلى جانب حكومة في جنوب شرق آسيا، ومجموعة اتصالات في آسيا الوسطى.

وبحسب المعلومات، فإنه من المحتمل أن يكون هناك ضحايا دوليون آخرون، إذ أصدر المكتب الوطني لأمن الإنترنت والمعلومات في جمهورية التشيك، بيانا، الجمعة، فيه أنه يساعد منظمات متضررة.