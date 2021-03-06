أول تعليق للسدحان على إعلان “تركي آل الشيخ” عن عمل فني جديد يجمعه مع “ القصبي ”

علق الفنان عبد الله السدحان على إعلان المستشار تركي آل الشيخ ، رئيس هيئة الترفيه عن عمل فني يجمعه بالفنان ناصر القصبي.
وقال السدحان في مقطع فيديو نشره على حسابه الشخصي بموقع “تويتر”: بارك الله فيك معالي المستشار، حقيقة أنا سعدت بهذا الخبر الجميل كما سعد الملايين من المشاهدين والمشاهدات”.
وأضاف: نسأل الله التوفيق في تقديم عمل يليق بالجميع، أسعدني اتصالك وأسعدتني التغريدة كذلك ، لأنك دائما سباق لفعل الخير والصالح العام ، شكرا لك.
فيما أوضح السدحان بعد ظهوره بشكل غريب أنه يقوم بتصوير دور شيلويح.
وكان “آل الشيخ”، أعلن عن عمل جديد يجمع الفنانين القصبي والسدحان، والذي يعرض على قناة “MBC”.
وفي أول تعليق له ، نشر القصبي تغريدة على حسابه الشخصي بموقع “تويتر”، قائلا: ” جهودك خيرة و مقدرة دائماً يابو ناصر، وفالك طيب وأبرك الساعات”، فيما أرفق “القصبي” بتعليقه إيموجي عبارة عن وردتين باللون الأحمر.
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