أول تعليق للسدحان على إعلان “تركي آل الشيخ” عن عمل فني جديد يجمعه مع “ القصبي ”

علق الفنان عبد الله السدحان على إعلان المستشار تركي آل الشيخ ، رئيس هيئة الترفيه عن عمل فني يجمعه بالفنان ناصر القصبي.

في اجتماع في الايام الماضيه مع أخي الشيخ وليد البراهيم لتطوير العلاقة بين هيئة الترفيه ومجموعة mbc العملاق الاعلامي الكبير … ونزف لكم بشرى عمل يجمع الفنانين الكبيرين ناصر القصبي وعبدالله السدحان برعاية هيئة الترفيه ويعرض على mbc مبروك لجمهور الفنانين الكبيرين🇸🇦🙏🏻❤️وشكرا بوخالد pic.twitter.com/RARdFs6LAr — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) March 5, 2021

وقال السدحان في مقطع فيديو نشره على حسابه الشخصي بموقع “تويتر”: بارك الله فيك معالي المستشار، حقيقة أنا سعدت بهذا الخبر الجميل كما سعد الملايين من المشاهدين والمشاهدات”.

وأضاف: نسأل الله التوفيق في تقديم عمل يليق بالجميع، أسعدني اتصالك وأسعدتني التغريدة كذلك ، لأنك دائما سباق لفعل الخير والصالح العام ، شكرا لك.

فيما أوضح السدحان بعد ظهوره بشكل غريب أنه يقوم بتصوير دور شيلويح.

كلمة المعالي @Turki_alalshikh

التي أثرت فيني عند سماعها :

(عودة العلاقه الانسانيه الجميلة بين شخصين من ابناء بلدي تربطهم صداقه قرابة اربعين عاماً) pic.twitter.com/UAg1QyEt9s — عبدالله السدحان (@Abdulsadhan) March 6, 2021

وكان “آل الشيخ”، أعلن عن عمل جديد يجمع الفنانين القصبي والسدحان، والذي يعرض على قناة “MBC”.

وفي أول تعليق له ، نشر القصبي تغريدة على حسابه الشخصي بموقع “تويتر”، قائلا: ” جهودك خيرة و مقدرة دائماً يابو ناصر، وفالك طيب وأبرك الساعات”، فيما أرفق “القصبي” بتعليقه إيموجي عبارة عن وردتين باللون الأحمر.