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لبحث أزمة سد النهضة.. السيسي إلى السودان في زيارة رسمية

لبحث أزمة سد النهضة.. السيسي إلى السودان في زيارة رسمية
http://almnatiq.net/?p=957810
المناطق - وكالات

لأول مرة بعد تشكيل المجلس السيادي ولبحث ملفات سد النهضة والحدود بين السودان وإثيوبيا، يتوجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، إلى العاصمة الخرطوم في زيارة رسمية إلى السودان.



إلى ذلك، قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية إن زيارة السيسي إلى السودان، والتي تعد الأولى من نوعها عقب تشكيل مجلس السيادة الانتقالي، تأتي ترسيخاً لجهود مصر بقيادة الرئيس لدعم السودان وشعبها الشقيق خلال المرحلة التاريخية الحالية الهامة التي يمر بها، بالإضافة إلى الحرص على التنسيق المشترك وتوحيد الرؤى والمواقف بين البلدين تجاه مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.

ملفات الزيارة

ووفقا لـ العربية ، نقلا عن مصادر سودانية، أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، سيؤدي زيارة إلى العاصمة السودانية الخرطوم، السبت لمناقشة عدد من القضايا المشتركة.

ومن المتوقع أن يعقد السيسي مباحثات مع رئيس المجلس السيادي السوداني عبدالفتاح البرهان ورئيس الحكومة عبد الله حمدوك حول ملفات سد النهضة والأزمة الحدودية بين السودان وإثيوبيا.

زيارة السيسي سبقها توقيع كل من مصر والسودان على اتفاقية عسكرية لتعزيز الأمن الإقليمي والتعاون الأمني بين الدولتين.

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