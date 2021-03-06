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برعاية ابناء الرائد عبدالله المزروع .. نادي جمعية الكشافة يختتم مخيم الرحلة الخلوية في جلاجل

برعاية ابناء الرائد عبدالله المزروع .. نادي جمعية الكشافة يختتم مخيم الرحلة الخلوية في جلاجل

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برعاية ابناء الرائد عبدالله المزروع .. نادي جمعية الكشافة يختتم مخيم الرحلة الخلوية في جلاجل

برعاية ابناء الرائد عبدالله المزروع .. نادي جمعية الكشافة يختتم مخيم الرحلة الخلوية في جلاجل
http://almnatiq.net/?p=957822
الرياض - مبارك الدوسري

اختتم نادي جمعية الكشافة العربية السعودية  بالرياض ، اليوم ، مخيم الرحلة الخلوية في مركز جلاجل بمحافظة المجمعة، الذي نظمه النادي لمرحلة الكشاف المتقدم خلال الفترة 21-22 رجب 1442هـ ، برعاية أبناء الرائد الكشفي الراحل عبدالله المزروع – رحمه الله – . 

واوضح قائد المخيم عبدالله النمري ، أن المخيم تضمن العديد من الفعاليات مع مراعاة تطبيق الإجراءات الاحترازية المناسبة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حيث اشتملت تلك الفعاليات على رحلة خلوية وحفل سمر وبرامج خدمة عامة للمجتمع، والتدرب على بعض المهارات الكشفية وانشطة ثقافية ، والتي تأتي بهدف تعزيز بعض المهارات الكشفية لديهم ، وممارسة اساليب التعايش في الخلاء ، والاعتماد على النفس ، وتعزيز بعض القيم لدى اعضاء النادي كتنمية الشخصية والتعبير عن الذات واكتساب العادات السليمة والترويح عن النفس وازدياد المعرفة . 

وقدم مفوض النادي بالجمعية خالد عبدالعزيز العيسى ، الشكر لأبناء الرائد الراحل عبدالله المزروع ، مبادرتهم برعاية تلك الفعالية ، والتي تأتي امتداد لما كان يُقدمه والدهم – رحمه الله –  في حياته وقبل وفاته في ديسمبر 2018 من دعم للعمل الكشفي ومشاركاته الفاعلة والمتعددة على كافة المستويات المحلية والعربية والعالمية، وتسخير كافة خبراته لتطوير البرامج ورفع مستوى الأداء فيما كان يُكلف به، الأمر الذي أدى الى منحه قلادة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وقلادة الاتحاد العربي لرواد الكشافة والمرشدات، والوسام الذهبي لجمعية الكشافة العربية السعودية .  

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