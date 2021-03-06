أسهم 13 شركة مدرجة تقفز من 3 إلى 7 أضعاف .. مكاسبها 15.3 مليار ريال

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حققت 13 شركة مدرجة في سوق الأسهم السعودية قفزات كبيرة وتاريخية في أسعارها، وذلك في نحو عام أو من أدنى مستوياتها في قاع مارس 2020، لتراوج مكاسب قيمها السوقية بين ثلاثة وسبعة أضعاف، بحسب إغلاق الأسبوع الماضي، وسط استمرار زخم الشراء على كثير من الأسهم.

وبحسب “الاقتصادية”، فإن أسهم الشركات الـ 13 حققت مكاسب سوقية خلال الفترة من منتصف مارس 2020 حتى 4 مارس الجاري، تجاوزت 15.3 مليار ريال، وهي تعد الأكثر ارتفاعا من حيث النسبة، مقارنة ببقية الأسهم المدرجة في السوق الرئيسة.

وما زال المتعاملون في السوق يتمركزون حول الشركات ذات الأسهم المصدرة القليلة، حيث يكون من السهل عملية ارتفاع السهم والسيطرة عليه، ويتضح من خلال القائمة الأكثر ارتفاعا خلال الفترة، حيث يراوح عدد الأسهم المصدرة بين 10.5 مليون سهم حتى 31.5 مليون سهم تقريبا.

وتصدرت الشركات من حيث نسبة الارتفاع، شركة صدر “الصمعاني سابقا”، حيث قفز سهم الشركة بنحو سبعة أضعاف “700 في المائة” وبمكاسب سوقية بلغت نحو 787.5 مليون ريال، لتبلغ القيمة السوقية للشركة نحو 900 مليون بنهاية الأسبوع الماضي، مقارنة بنحو 112.5 مليون ريال عند أدنى مستوى في مارس 2020.

وتعد شركة “صدر” من الشركات، التي انتقلت حديثا للسوق الرئيسة، حيث وافقت السوق المالية السعودية “تداول” على انتقالها في مطلع ديسمبر 2020، كذلك أعلنت الشركة أخيرا توصية مجلس الإدارة بزيادة رأسمال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بواقع 150 مليون ريال.

وتأتي أسهم شركة بحر العرب ثانيا بمكاسب تجاوزت خمسة أضعاف “546.1 في المائة” في المائة منذ قاع مارس 2020، لتسجل مكاسب سوقية بلغت 901 مليون ريال وترتفع القيمة السوقية للشركة إلى نحو 1.07 مليار ريال.

كذلك نجد قفزات بنحو خمسة أضعاف بالقيمة السوقية لكل من أسهم صناعة الورق والمصافي، حيث ارتفعت قيمها السوقية بنحو 932.3 مليون ريال و2.05 مليار ريال على التوالي.

وكشفت الشركتان أخيرا عن أرباحهما للعام المالي 2020، حيث حققت صناعة الورق أرباحا تعادل 1.64 ريال للسهم، مقارنة بخسارة ثلاثة ريالات للسهم في 2019، بينما انخفضت أرباح المصافي بنحو 22 في المائة لتبلغ 13.38 مليون ريال، التي أعلن مجلس إدارتها توزيع أرباح للمساهمين بواقع 75 هللة لكل سهم.