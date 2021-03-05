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عوالق ترابية على منطقة جازان حتى الخامسة مساء

عوالق ترابية على منطقة جازان حتى الخامسة مساء
http://almnatiq.net/?p=957863
المناطق - جازان

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من عوالق ترابية تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة جازان، تشمل مدينة جيزان، ومحافظات أبو عريش، و احد المسارحة ، والداير بني مالك، والدرب، والريث، والعيدابي ، وبيش، وصامطة ، وصبيا، وفيفا، وهروب، والمناطق المفتوحة و الطرق السريعة.
وبين المركز أن الحالة ستستمر بمشيئة الله تعالى حتى الساعة الـ 5 مساءً.

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