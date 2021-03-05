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أمانة الجوف تعالج التشوه البصري وتزيل 32 مطب عشوائي بسكاكا

أمانة الجوف تعالج التشوه البصري وتزيل 32 مطب عشوائي بسكاكا
http://almnatiq.net/?p=957865
المناطق - الجوف

واصلت أمانة منطقة الجوف جهودها في معالجة التشوه البصري ، حيث قامت بإزالة المطبات العشوائية في الشوارع والطرقات داخل الأحياء، لتسهيل انسياب الحركة وتعزيز جوانب السلامة على الطرقات.

وأوضح المتحدث الرسمي للأمانة عمر بن عبدالعزيز الحموان أنه تمت إزالة 32 من المطبات العشوائية في مواقع مختلفة بالشوارع خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، مضيفا أن هذه المطبات غير نظامية وتعرقل حركة السير وقد تؤدي لأضرار بالمركبات.

وأكد الحموان حرص الأمانة على تنفيذ حملات إزالة المطبات العشوائية بشكل مستمر، وتوفير جميع متطلبات السلامة بالطرق والشوارع، وفقا لتوجيهات سمو أمير منطقة الجوف، وخطط وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وبمتابعة مستمرة من أمين المنطقة المهندس عاطف بن محمد الشرعان.

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