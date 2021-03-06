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وفاة الدراج السعودي رياض الشمري بحادث في رالي الشرقية

وفاة الدراج السعودي رياض الشمري بحادث في رالي الشرقية
http://almnatiq.net/?p=957873
المناطق - الشرقية

أعلن الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية وفاة الدرّاج السعودي رياض الشمري إثر حادث تعرض له خلال المرحلة الأخيرة من رالي الشرقية تويوتا الدولي.

وغرد اتحاد السيارات والدراجات النارية عبر حسابه في «تويتر»: «ببالغ الأسى والحزن، ينعى الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية الدرّاج السعودي رياض الشمري إثر حادث تعرض له خلال المرحلة الأخيرة من رالي الشرقية تويوتا الدولي.

من جانبها، تقدمت وزارة الرياضة بأحر التعازي وصادق المواساة لأسرة الفقيد رياض الشمري ولكل الرياضيين، سائلة المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

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