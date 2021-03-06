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بوكيتينو يكشف مستقبل مبابي مع سان جرمان.. وتطورات إصابة نيمار
http://almnatiq.net/?p=957877
المناطق - وكالات

كشف المدير الفني لباريس سان جيرمان، ماوريسيو بوكيتينو، آخر تطورات إصابة البرازيلي نيمار دا سيلفا، ومستقبل كيليان مبابي مع النادي الفرنسي.

وبعد غيابه لأربعة أسابيع، تحدثت تقارير إعلامية عن عودة المصاب نيمار في اللقاء المرتقب أمام برشلونة بدوري أبطال أوروبا يوم 11 مارس، إلا أن بوكيتينو رفض تأكيد ذلك، لافتا إلى سعادته بتعافي النجم البرازيلي.

وأضاف بوكيتينو: “إننا سعداء للغاية بتقدمه وسنرى في الأيام القليلة المقبلة ما إذا كان يمكن أن يكون جزء من المجموعة التي ستواجه برشلونة”.

وفي ظل غياب نيمار، تألق مبامبي الذي قاد فريقه للفوز على “البلوغرانا” في مباراة الذهاب بنتيجة 4-1، وذلك بالتزامن مع تقارير شككت بمستقبل النجم الفرنسي مع باريس سان جرمان، وربطت اللاعب بليفربول الإنجليزي أو ريال مدريد الإسباني.

وحول مستقبل مبابي مع باريس سان جرمان، أوضح بوكيتينو: “لدينا علاقة جيدة جدا وطبيعية جدا. النادي وأنا نريده أن يبقى”.

واختتم حديثه قائلا: “إنه قرار ذو اتجاهين بين النادي واللاعب. إنه لاعب مهم للغاية بالنسبة لنا، ونأمل أن يبقى معنا لسنوات عديدة قادمة”.

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