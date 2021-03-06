بعد فيديو متداول.. “النائب العام” يوجه بالقبض على شاب تلفظ واعتدى على فتاتين بألفاظ مسيئة

المناطق - الرياض

أصدر النائب العام، الشيخ سعود المعجب، اليوم (السبت)، توجيهاً بالقبض على شاب تلفظ واعتدى على فتاتين بألفاظ مسيئة.

وأوضحت النيابة العامة أن هذا الإجراء يأتي بناءً على توثيق وحدة الرصد النيابي لفيديو متداول في وسائل التواصل الاجتماعي، يظهر محتواه شاباً يتلفظ على فتاتين تسيران في الشارع بألفاظ مسيئة وخارجة عن الأدب والسلوك الإسلامي.

وأبانت أن النائب العام أمر بتحريك الدعوى الجزائية العامة بحق المتهم، والتوجيه بسرعة القبض عليه، والتحقيق معه، وتحويله إلى المحكمة المختصة لينال جزاءه العادل.

وأكدت أنها تُولي الحريات الخاصة المنضبطة بضوابط الشرع والقانون أهمية كبرى، ولا تسمح بأي حالٍ من الأحوال بانتهاكها أو التعريض بها، وستلاحق المعتدين على النظام العام وحريات المواطنين والمقيمين، ولن تألو جهدا في تجريم أفعالهم وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم العادل والرادع.