ضبط ٧ أطنان بيض فاسد قبل توزيعه في الدمام

الدمام- المناطق

تمكنت أمانة المنطقة الشرقية، أمس من ضبط ٧ أطنان من البيض الفاسد معد للفرز والبيع، في سوق الخضار والفواكه المركزي بالدمام.

وأكد المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبد العزيز الصفيان: أن الجولات الميدانية المكثفة للمراقبين الصحيين التابعين للإدارة العامة لشؤون الأسواق بالأمانة، أسفرت عن ضبط واتلاف ما يزيد عن 108 ألف بيضة فاسدة يقدر وزنها بنحو 7 أطنان، كانت معدة للفرز والبيع بسوق الخضار والفواكه المركزي بالدمام، مشيرا الى أنه تم مصادرة كامل الكمية واتخاذ الإجراءات وتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات البلدية بحق المخالفين، مبينا بأن الأمانة رفعت خلال الفترة الماضية من وتيرة أعمالها الرقابية بأسواق النفع العام، للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية وسلامة الأغذية، لضمان توفير بيئة آمنة للمتسوقين.

وأكد الصفيان أن الفرق الرقابية تواصل جولاتها في كافة الأسواق والمجمعات التجارية ومنافذ البيع، على مدار الساعة للتأكد من سلامة الأغذية، وأنها لن تتهاون في تطبيق الأنظمة والعقوبات حيال المخالفين.

الى ذلك قامت الإدارة العامة لشؤون الأسواق بحملة مشتركة خلال إجازة نهاية الأسبوع وتحديدا أمس الجمعة مع إدارة الضبط الإداري بشرطة الدمام في سوق الحراج للأثاث الرجيع في مدينة الدمام، بهدف منع الافتراش بالطرقات والأرصفة وضبط الباعة الجائلين المخالفين، أسفرت عن رفع ٢٠ طن من المتروكات.

ولفت محمد الصفيان الى أن الحملة تأتي ضمن برنامج معالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري والحفاظ على المظهر العام، والتي تأتي بالتزامن مع الجولات الرقابية الميدانية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الصحية في المنشآت والأسواق التجارية.

ودعا الجميع الى ضرورة الإبلاغ عن أي مخالفات عبر مركز 940 أو عبر جميع قنوات التواصل الرسمية الخاصة بالأمانة.