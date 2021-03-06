احدث الأخبار

الشرقية.. إغلاق 10 مُنشآت مخالفة للإجراءات الاحترازية وتحرير 14 مخالفة في الأسواق
المنطقة الشرقية
 بوكيتينو يكشف مستقبل مبابي مع سان جرمان.. وتطورات إصابة نيمار
أبرز المواد
 ضبط ٧ أطنان بيض فاسد قبل توزيعه في الدمام
أبرز المواد
 الصحة⁩: تسجيل 382 حالة إصابة بكورونا و 5 حالات وفيات
أبرز المواد
 رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان يفوز بتصويت الثقة
أبرز المواد
 إغلاق 6 مساجد في 4 مناطق بعد ثبوت 6 حالات كورونا بين صفوف المصلين
أبرز المواد
 رئيس اتحاد السيارات يطمئن على صحة يزيد الراجحي ومساعده بعد تعرضهما لحادث في رالي الشرقية
أبرز المواد
 بعد فيديو متداول.. “النائب العام” يوجه بالقبض على شاب تلفظ واعتدى على فتاتين بألفاظ مسيئة
أبرز المواد
 بعد مواجهة بطولية مع الأب.. تمساح يبتلع طفلا بالكامل
أبرز المواد
 وفاة الدراج السعودي رياض الشمري بحادث في رالي الشرقية
أبرز المواد
 أمانة الجوف تعالج التشوه البصري وتزيل 32 مطب عشوائي بسكاكا
منطقة الجوف
 عوالق ترابية على منطقة جازان حتى الخامسة مساء
منطقة جازان
الشرقية.. إغلاق 10 مُنشآت مخالفة للإجراءات الاحترازية وتحرير 14 مخالفة في الأسواق

الشرقية.. إغلاق 10 مُنشآت مخالفة للإجراءات الاحترازية وتحرير 14 مخالفة في الأسواق

المنطقة الشرقية
بوكيتينو يكشف مستقبل مبابي مع سان جرمان.. وتطورات إصابة نيمار

بوكيتينو يكشف مستقبل مبابي مع سان جرمان.. وتطورات إصابة نيمار

أبرز المواد
ضبط ٧ أطنان بيض فاسد قبل توزيعه في الدمام

ضبط ٧ أطنان بيض فاسد قبل توزيعه في الدمام

أبرز المواد
الصحة⁩: تسجيل 382 حالة إصابة بكورونا و 5 حالات وفيات

الصحة⁩: تسجيل 382 حالة إصابة بكورونا و 5 حالات وفيات

أبرز المواد

الشرقية.. إغلاق 10 مُنشآت مخالفة للإجراءات الاحترازية وتحرير 14 مخالفة في الأسواق

الشرقية.. إغلاق 10 مُنشآت مخالفة للإجراءات الاحترازية وتحرير 14 مخالفة في الأسواق
http://almnatiq.net/?p=957892
الدمام- المناطق

أغلقت أمانة المنطقة الشرقية أمس (10) مُنشآت تجارية، فيما حررت (14) مخالفة، في الأسواق والمراكز التجارية؛ لمخالفتها الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المرتبطة بـ ” كورونا المستجد”، والتكدس، إضافة لعدم التزامها بإبراز تطبيق ” توكلنا “؛ وذلك من خلال (871) جولة رقابية نفذتها الأمانة، و(4) جولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة.

وأهابت الأمانة بكافة المنشآت التجارية الالتزام وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، حفاظا على صحة المجتمع ومنع انتشار فيروس كورونا.

وأكدت بأن الفرق الرقابية مستمرة في تشديد الرقابة اليومية على المنشآت التجارية والأسواق في كافة مدن ومحافظات المنطقة لتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس “كورونا”، والتأكد من التزامها بالاشتراطات البلدية والصحية حفاظا على سلامة الجميع.

وأشارت الى أنها وعبر مركز البلاغات 940 تلقت أمس الجمعة (38) بلاغ، حول المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

ودعَت الجميع لضرورة التعاون معها والإبلاغ عن أي مخالفة للإجراءات الاحترازية، وما يأتي ضمنها، وذلك عبر التواصل من خلال مركز (940)؛ لمعالجتها.

روابط ذات صلة

ضبط ٧ أطنان بيض فاسد قبل توزيعه في الدمام

ضبط ٧ أطنان بيض فاسد قبل توزيعه في الدمام
رئيس اتحاد السيارات يطمئن على صحة يزيد الراجحي ومساعده بعد تعرضهما لحادث في رالي الشرقية

رئيس اتحاد السيارات يطمئن على صحة يزيد الراجحي ومساعده بعد تعرضهما لحادث في رالي الشرقية
كشافة تعليم الشرقية تُصدر تقريرها الختامي لنظافة البيئة وحمايتها

كشافة تعليم الشرقية تُصدر تقريرها الختامي لنظافة البيئة وحمايتها

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*