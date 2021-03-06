الشرقية.. إغلاق 10 مُنشآت مخالفة للإجراءات الاحترازية وتحرير 14 مخالفة في الأسواق

الدمام- المناطق

أغلقت أمانة المنطقة الشرقية أمس (10) مُنشآت تجارية، فيما حررت (14) مخالفة، في الأسواق والمراكز التجارية؛ لمخالفتها الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المرتبطة بـ ” كورونا المستجد”، والتكدس، إضافة لعدم التزامها بإبراز تطبيق ” توكلنا “؛ وذلك من خلال (871) جولة رقابية نفذتها الأمانة، و(4) جولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة.

وأهابت الأمانة بكافة المنشآت التجارية الالتزام وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، حفاظا على صحة المجتمع ومنع انتشار فيروس كورونا.

وأكدت بأن الفرق الرقابية مستمرة في تشديد الرقابة اليومية على المنشآت التجارية والأسواق في كافة مدن ومحافظات المنطقة لتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس “كورونا”، والتأكد من التزامها بالاشتراطات البلدية والصحية حفاظا على سلامة الجميع.

وأشارت الى أنها وعبر مركز البلاغات 940 تلقت أمس الجمعة (38) بلاغ، حول المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

ودعَت الجميع لضرورة التعاون معها والإبلاغ عن أي مخالفة للإجراءات الاحترازية، وما يأتي ضمنها، وذلك عبر التواصل من خلال مركز (940)؛ لمعالجتها.