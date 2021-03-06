احدث الأخبار

الصحة : نتوسع في تدشين المزيد من مراكز لقاح كورونا ونحث الجميع على المبادرة بالتطعيم
أبرز المواد
 40 ألف مستفيد من خدمات “نور” في فبراير
المنطقة الشرقية
 بعد قرار عدم تمديد الإجراءات الاحترازية.. “الخطوط السعودية” تكشف حقيقة رفع قيود السفر
أبرز المواد
 أمير مكة يدشن غدا مشروع الربط الالكتروني بين جهات المنطقة.. الأول من نوعه في المملكة
أبرز المواد
 الشرقية.. إغلاق 10 مُنشآت مخالفة للإجراءات الاحترازية وتحرير 14 مخالفة في الأسواق
المنطقة الشرقية
 بوكيتينو يكشف مستقبل مبابي مع سان جرمان.. وتطورات إصابة نيمار
أبرز المواد
 ضبط ٧ أطنان بيض فاسد قبل توزيعه في الدمام
أبرز المواد
 الصحة⁩: تسجيل 382 حالة إصابة بكورونا و 5 حالات وفيات
أبرز المواد
 رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان يفوز بتصويت الثقة
أبرز المواد
 إغلاق 6 مساجد في 4 مناطق بعد ثبوت 6 حالات كورونا بين صفوف المصلين
أبرز المواد
 رئيس اتحاد السيارات يطمئن على صحة يزيد الراجحي ومساعده بعد تعرضهما لحادث في رالي الشرقية
أبرز المواد
 بعد فيديو متداول.. “النائب العام” يوجه بالقبض على شاب تلفظ واعتدى على فتاتين بألفاظ مسيئة
أبرز المواد
الصحة : نتوسع في تدشين المزيد من مراكز لقاح كورونا ونحث الجميع على المبادرة بالتطعيم

الصحة : نتوسع في تدشين المزيد من مراكز لقاح كورونا ونحث الجميع على المبادرة بالتطعيم

أبرز المواد
40 ألف مستفيد من خدمات “نور” في فبراير

40 ألف مستفيد من خدمات “نور” في فبراير

المنطقة الشرقية
بعد قرار عدم تمديد الإجراءات الاحترازية.. “الخطوط السعودية” تكشف حقيقة رفع قيود السفر

بعد قرار عدم تمديد الإجراءات الاحترازية.. “الخطوط السعودية” تكشف حقيقة رفع قيود السفر

أبرز المواد
أمير مكة يدشن غدا مشروع الربط الالكتروني بين جهات المنطقة.. الأول من نوعه في المملكة

أمير مكة يدشن غدا مشروع الربط الالكتروني بين جهات المنطقة.. الأول من نوعه في المملكة

أبرز المواد

الصحة : نتوسع في تدشين المزيد من مراكز لقاح كورونا ونحث الجميع على المبادرة بالتطعيم

الصحة : نتوسع في تدشين المزيد من مراكز لقاح كورونا ونحث الجميع على المبادرة بالتطعيم
http://almnatiq.net/?p=957901
المناطق - الرياض

أكدت وزارة الصحة أنها تتوسع حالياً في تدشين المزيد من مراكز لقاح كورونا لتشمل مناطق المملكة كافة، وذلك مواصلة لجهودها في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين والحد من انتشار فيروس كوررنا ، مهيبة بالجميع التسجيل عبر تطبيق صحتي للحصول على اللقاح.
كما أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الساعات الـ 24 الماضية تضمنت تسجيل (382) حالة مؤكدة وتعافي(378) حالة ، فيما بلغ عدد الحالات النشطة ( 2650) منها ( 494) حالة حرجة.
وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ ( 379474) حالة وبلغ عدد حالات التعافي ( 370300) حالة .
وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل عدد(5) حالات وفاة حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (6524) حالة “يرحمهم الله جميعاً” كما تم إجراء (48078) فحصًا مخبريًا جديدًا.
ونصحت الصحة الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).

روابط ذات صلة

بعد قرار عدم تمديد الإجراءات الاحترازية.. “الخطوط السعودية” تكشف حقيقة رفع قيود السفر

بعد قرار عدم تمديد الإجراءات الاحترازية.. “الخطوط السعودية” تكشف حقيقة رفع قيود السفر
أمير مكة يدشن غدا مشروع الربط الالكتروني بين جهات المنطقة.. الأول من نوعه في المملكة

أمير مكة يدشن غدا مشروع الربط الالكتروني بين جهات المنطقة.. الأول من نوعه في المملكة
بوكيتينو يكشف مستقبل مبابي مع سان جرمان.. وتطورات إصابة نيمار

بوكيتينو يكشف مستقبل مبابي مع سان جرمان.. وتطورات إصابة نيمار

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*